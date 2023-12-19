Сколько стоит аренда квартиры на Новый год в Днепре: ТОП-10 самых дешевых

Приближается Новый год и часть жителей Днепра будет встречать его не в кругу семьи, а с друзьями или в большой компании. Сэкономить на заказе столика в ресторане или отгородиться от других шумных компаний можно сняв квартиру на новогоднюю ночь.

Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется арендовать квартиру 31 декабря.

Самое дешевое предложение по аренде квартир посуточно нашлось на проспекте Гагарина в Днепре. Квартира однокомнатная, находится неподалеку ТЦ «Дафи», находится на втором этаже. В ней 4 спальных места, есть техника, интернет, посуда. Стоимость аренды может варьироваться в зависимости от количества человек, которые хотят заселиться в эту квартиру и длительности самой аренды.

Снять квартиру на улице Чапленко в Днепре обойдется в 700 грн в сутки. Находится жилье на первом этаже. В нем недавно был проведен ремонт, есть необходимая техника для проживания. Квартира однокомнатная, в ней 2 спальных места и общая площадь 20 кв м, так что отдохнуть большой компанией тут не получится.

Аналогичную однокомнатную квартиру за 799 грн можно снять на жилмассиве Левобережный-3. Она на 10 кв м больше, чем предыдущая, находится в клубном доме с закрытой территорией. В придачу арендатор сможет воспользоваться паркоместом.

За 850 грн в сутки можно арендовать двухкомнатную квартиру в районе улицы Курчатова в Днепре. В квартире 6 спальных мест, есть постельное белье, туалетные принадлежности, техника, посуда и проведен интернет. С комфортном тут смогут разместиться 4 человека. Но курить в квартире запрещено и сильно шуметь тоже. Не сдадут ее в аренду и тем, кому еще не исполнилось 23 года.

Неподалеку от автовокзала в новогоднюю ночь снять квартиру можно за 900 грн. В ней два спальных места, недавно был проведен ремонт, новая техника и мебель.

Арендовать квартиру в самом центре Днепра, на проспекте Яворницкого обойдется в 1,5 тыс грн в сутки. В ней 2 комнаты, 4 спальных места, был недавно сделан евроремонт, есть техника, мебель. Находится на последнем-этаже дома-«хрущевки». Цена указана за размещение в квартире 4-х человек. За каждого следующего придется доплатить еще 150 грн.

Снять квартиру на Слобожанском проспекте обойдется в 850 грн. Разместиться в ней смогут около 10 человек. Квартира трёхкомнатная, ремонт в ней косметический.

За 1,2 тыс грн в Днепре на Новый год можно снять трехкомнатную квартиру на Запорожском шоссе. Квартира рассчитана максимум на 6 человек, есть кабельное, интернет, горячая вода, техника, посуда, постельное белье.

Снять двухкомнатную квартиру на набережной, неподалеку от «Мост-Сити» обойдется в 800 грн в стуки. Разместиться в ней смогут до 4-х человек. Среди плюсов жилья – вид на реку, хороший ремонт и новая мебель.

В районе проспекта Поля арендовать жилье на сутки обойдется в 800 грн. В квартире две комнаты, она находится на последнем, пятом этаже дома, есть необходимая техника и мебель, рядом парк. В ней 4 спальных места.

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