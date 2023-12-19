Сколько стоит аренда квартиры на Новый год в Днепре: ТОП-10 самых дешевых

Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется арендовать квартиру 31 декабря.
Самое дешевое предложение по аренде квартир посуточно нашлось на проспекте Гагарина в Днепре. Квартира однокомнатная, находится неподалеку ТЦ «Дафи», находится на втором этаже. В ней 4 спальных места, есть техника, интернет, посуда. Стоимость аренды может варьироваться в зависимости от количества человек, которые хотят заселиться в эту квартиру и длительности самой аренды.
Снять квартиру на улице Чапленко в Днепре обойдется в 700 грн в сутки. Находится жилье на первом этаже. В нем недавно был проведен ремонт, есть необходимая техника для проживания. Квартира однокомнатная, в ней 2 спальных места и общая площадь 20 кв м, так что отдохнуть большой компанией тут не получится.
Аналогичную однокомнатную квартиру за 799 грн можно снять на жилмассиве Левобережный-3. Она на 10 кв м больше, чем предыдущая, находится в клубном доме с закрытой территорией. В придачу арендатор сможет воспользоваться паркоместом.
За 850 грн в сутки можно арендовать двухкомнатную квартиру в районе улицы Курчатова в Днепре. В квартире 6 спальных мест, есть постельное белье, туалетные принадлежности, техника, посуда и проведен интернет. С комфортном тут смогут разместиться 4 человека. Но курить в квартире запрещено и сильно шуметь тоже. Не сдадут ее в аренду и тем, кому еще не исполнилось 23 года.
Неподалеку от автовокзала в новогоднюю ночь снять квартиру можно за 900 грн. В ней два спальных места, недавно был проведен ремонт, новая техника и мебель.
Арендовать квартиру в самом центре Днепра, на проспекте Яворницкого обойдется в 1,5 тыс грн в сутки. В ней 2 комнаты, 4 спальных места, был недавно сделан евроремонт, есть техника, мебель. Находится на последнем-этаже дома-«хрущевки». Цена указана за размещение в квартире 4-х человек. За каждого следующего придется доплатить еще 150 грн.
Снять квартиру на Слобожанском проспекте обойдется в 850 грн. Разместиться в ней смогут около 10 человек. Квартира трёхкомнатная, ремонт в ней косметический.
За 1,2 тыс грн в Днепре на Новый год можно снять трехкомнатную квартиру на Запорожском шоссе. Квартира рассчитана максимум на 6 человек, есть кабельное, интернет, горячая вода, техника, посуда, постельное белье.
Снять двухкомнатную квартиру на набережной, неподалеку от «Мост-Сити» обойдется в 800 грн в стуки. Разместиться в ней смогут до 4-х человек. Среди плюсов жилья – вид на реку, хороший ремонт и новая мебель.
В районе проспекта Поля арендовать жилье на сутки обойдется в 800 грн. В квартире две комнаты, она находится на последнем, пятом этаже дома, есть необходимая техника и мебель, рядом парк. В ней 4 спальных места.
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