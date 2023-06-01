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Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)

Сегодня 17:16
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Частный дом в Днепре дает возможность собирать небольшой урожай фруктов и овощей, если территория двора позволяет иметь огород. А еще там можно построить гараж, хозяйственные здания, поставить беседку, бассейн или сделать маленькую детскую площадку. Частный сектор с небольшими домами есть в каждом районе Днепра.

Новости Днепра про Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра.

Самый дешевый дом в Индустриальном районе обойдется почти в 682 тыс грн. В доме один этаж и одна комната на 40 квадратов. В помещении есть все удобства. Ремонт с заменой проводок и труб был проведен в минувшем году. Индивидуальное отопление и теплые полы почти по всему дому. Продают его с мебелью. Здание стоит на участке в 1,3 сотки.

Новости Днепра про Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)

Жилье в АНД-районе Днепра обойдется минимум в 674 тыс грн. За эти деньги можно приобрести одноэтажный дом на три комнаты общей площадью 52 кв.м. Он был построен около 50 лет назад. Отопление газовое, во дворе есть скважина. Также на территории участка оборудована летняя кухня, хозпостройки, есть гараж. Удобства находятся на улице. Дом стоит на земельном участке в 6 соток.

Новости Днепра про Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)

В Новокодацком районе купить самый дешевый дом можно за  224 тыс грн. Он стоит на участке 10 соток. Но сам дом небольшой, всего 40 кв.м. В дом заведена вода и свет, в качестве канализации – яма. В помещении две комнаты.

Новости Днепра про Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)

В Самарском районе Днепра за самый недорогой дом нужно отдать почти 693 тыс грн. В доме один этаж, две комнаты и 36 кв.м общей площади. Двор на 7 соток. На территории есть гараж, сарай, летняя кухня, погреб, веранда. Удобства есть в доме и во дворе.

Новости Днепра про Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)

В Соборном районе Днепра купить дом можно за 298 тыс грн. Находится он на участке размером в сотку, в нем 46 кв.м и три комнаты. Но жить в нем очень сложно – дом нуждается в ремонте. Само здание было возведено более 50 лет назад. Подведены все коммуникации. Больше на территории участка других строений нет. Самая большая ценность дома – это то, что он находится в престижном районе города.

Новости Днепра про Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)

В Центральном районе Днепра продают дом за 711 тыс грн – это самое дешевое предложение в районе. Здание стоит на участке в 10 соток. Сам дом – 55 кв.м. В нем 3 комнаты, есть погреб. Во дворе скважина с водой, индивидуальное отопление.  Продается с мебелью. Есть все коммуникации и удобства в доме.

Новости Днепра про Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)

Самый недорогой дом в Чечеловском районе обойдется  в 505 тыс грн. Двор – 6 соток. Дом – 49 кв.м. комната всего одна. Отапливается он с помощью печи. На участке есть гараж. Все было построено около 50 лет назад.

Новости Днепра про Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)

В Шевченковском районе Днепра самый дешевый дом нашелся по цене 936 тыс грн. В нем 4 комнаты, общая площадь почти 100 квадратов. Все коммуникации доведены к дому. На одной половине дома сделан капитальный ремонт. Двор – 3 сотки.

Новости Днепра про Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)

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