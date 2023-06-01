Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра.
Самый дешевый дом в Индустриальном районе обойдется почти в 682 тыс грн. В доме один этаж и одна комната на 40 квадратов. В помещении есть все удобства. Ремонт с заменой проводок и труб был проведен в минувшем году. Индивидуальное отопление и теплые полы почти по всему дому. Продают его с мебелью. Здание стоит на участке в 1,3 сотки.
Жилье в АНД-районе Днепра обойдется минимум в 674 тыс грн. За эти деньги можно приобрести одноэтажный дом на три комнаты общей площадью 52 кв.м. Он был построен около 50 лет назад. Отопление газовое, во дворе есть скважина. Также на территории участка оборудована летняя кухня, хозпостройки, есть гараж. Удобства находятся на улице. Дом стоит на земельном участке в 6 соток.
В Новокодацком районе купить самый дешевый дом можно за 224 тыс грн. Он стоит на участке 10 соток. Но сам дом небольшой, всего 40 кв.м. В дом заведена вода и свет, в качестве канализации – яма. В помещении две комнаты.
В Самарском районе Днепра за самый недорогой дом нужно отдать почти 693 тыс грн. В доме один этаж, две комнаты и 36 кв.м общей площади. Двор на 7 соток. На территории есть гараж, сарай, летняя кухня, погреб, веранда. Удобства есть в доме и во дворе.
В Соборном районе Днепра купить дом можно за 298 тыс грн. Находится он на участке размером в сотку, в нем 46 кв.м и три комнаты. Но жить в нем очень сложно – дом нуждается в ремонте. Само здание было возведено более 50 лет назад. Подведены все коммуникации. Больше на территории участка других строений нет. Самая большая ценность дома – это то, что он находится в престижном районе города.
В Центральном районе Днепра продают дом за 711 тыс грн – это самое дешевое предложение в районе. Здание стоит на участке в 10 соток. Сам дом – 55 кв.м. В нем 3 комнаты, есть погреб. Во дворе скважина с водой, индивидуальное отопление. Продается с мебелью. Есть все коммуникации и удобства в доме.
Самый недорогой дом в Чечеловском районе обойдется в 505 тыс грн. Двор – 6 соток. Дом – 49 кв.м. комната всего одна. Отапливается он с помощью печи. На участке есть гараж. Все было построено около 50 лет назад.
В Шевченковском районе Днепра самый дешевый дом нашелся по цене 936 тыс грн. В нем 4 комнаты, общая площадь почти 100 квадратов. Все коммуникации доведены к дому. На одной половине дома сделан капитальный ремонт. Двор – 3 сотки.
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