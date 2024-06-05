Сколько стоят арбузы в супермаркетах Днепра

Так, купить арбуз можно в «Варусе». Его цена стартует от 49 грн за килограмм. Арбуз сорта Греция Бостон можно купить по акции за 55,90. Обычная цена – 69,90.
В «Сильпо» цена арбуза примерно такая же – от 4,40 грн за 100 грамм. Однако за арбуз Сортовой у «Ля Сильпо» в Днепре придется заплатить 7,90 грн за 100 грамм.
Арбузы на любой вкус можно найти в Dmart. Цены – от 3 грн за 100 грамм до 7,99 грн за 100 грамм.
По прогнозам аграриев, этим летом в Украине будет рекордный урожай арбузов. Поэтому скоро они должны стать дешевле.
Напомним, раньше мы писали, сколько стоит черешня в супермаркетах Днепра.
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