Сколько стоят арбузы в супермаркетах Днепра

В Днепре уже можно найти арбузы в супермаркетах.

Так, купить арбуз можно в «Варусе». Его цена стартует от 49 грн за килограмм. Арбуз сорта Греция Бостон можно купить по акции за 55,90. Обычная цена – 69,90.

В «Сильпо» цена арбуза примерно такая же – от 4,40 грн за 100 грамм. Однако за арбуз Сортовой у «Ля Сильпо» в Днепре придется заплатить 7,90 грн за 100 грамм.

Арбузы на любой вкус можно найти в Dmart. Цены – от 3 грн за 100 грамм до 7,99 грн за 100 грамм.

По прогнозам аграриев, этим летом в Украине будет рекордный урожай арбузов. Поэтому скоро они должны стать дешевле.

Напомним, раньше мы писали, сколько стоит черешня в супермаркетах Днепра.

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