Сколько ракет и беспилотников уничтожили военные ПК «Схід» за год войны

В воздушном командовании «Cхід», которое защищает небо над Днепропетровщиной, рассказали сколько вражеских целей было уничтожено в этом году.
За подсчетами военных, им удалось уничтожить 530 воздушных целей во время полномасштабной войны. Это более 170 крылатых ракет и более трехсот беспилотников, среди них дроны-камикадзе и разведывательные беспилотники.
В общей сложности почти 5000 ракет выпустили на территорию Украины. Россия нанесла более 3 500 авиаударов и использовала более 1000 беспилотников. Об этом рассказал заместитель начальника главного департамента генерального штаба Вооруженных сил украинский бригадный генерал Алексей Громов.
Следует отметить, что ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит «подарок» 24 февраля, однако мы уже пережили такие удары 20 раз.
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