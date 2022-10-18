Сколько должен идти дистанционный урок: в Днепре эксперты дали разъяснения

Почти по всей Украине во время военного положения продолжается дистанционное образование, и Днепр – не исключение. Многих родителей волнует вопрос, сколько же по времени должны продолжаться дистанционные уроки, чтобы учащиеся не уставали.

Сегодня в Днепропетровской области было неспокойно.

Подробности были раскрыты о молодой семье, которая погибла сегодня утром…

Імпортними бананами сьогодні нікого не здивуєш. Але мало кому відомо,…

Азимина трехлопастная: в Кривом Роге мексиканские бананы созрели Імпортними бананами сьогодні нікого не здивуєш. Але мало кому відомо, що у Кривому Розі дозрівають мексиканські банани, які, до речі, дуже смачні. просмотров

Мэр Днепра прокомментировал поступок пилота из России, который отправил свой самолет к домам в Ейске Вечером 17 октября 2022 года в российском Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Самолет разбился в жилом районе, в результате чего вспыхнуло высотное здание. 0 просмотров

Россияне атаковали Украину ракетами, авиацией и дронами, — Генштаб Российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов с РСЗО, а также атаковали Украину дронами-камикадзе 17 октября. просмотров