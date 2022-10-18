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Сколько должен идти дистанционный урок: в Днепре эксперты дали разъяснения

Сегодня 07:15
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Почти по всей Украине во время военного положения продолжается дистанционное образование, и Днепр – не исключение. Многих родителей волнует вопрос, сколько же по времени должны продолжаться дистанционные уроки, чтобы учащиеся не уставали.

Новости Днепра про Сколько должен идти дистанционный урок: в Днепре эксперты дали разъяснения

Ситуация прояснили эксперты Госпотребслужбы.

Сколько должен продолжаться дистанционный урок

  • 1-2 классов – 2 учебных занятия по 30 минут или 3 – по 20 минут;
  • 3-4 классов – 2 учебных занятия по 45 минут или 3 – по 30 минут, или 4 – по 20 минут;
  • 5-6 классов – 2 учебных занятия по 45 минут или 3 – по 35 минут, или 4 – по 25 минут;
  • 7-9 классов – 2 учебных занятия по 45 минут или 3 – по 40 минут, или 4 – по 30 минут, или 5 – по 25 минут;
  • 10-11 классов – 3 учебных занятия по 45 минут или 4 – по 35 минут, или 5 – по 30 минут, или 6 – по 25 минут.

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Новости Днепра про Сколько должен идти дистанционный урок: в Днепре эксперты дали разъясненияУкраїнська Новости Днепра про Сколько должен идти дистанционный урок: в Днепре эксперты дали разъясненияРусский

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