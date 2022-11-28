Сколько днепряне будут платить за коммуналку с 1 декабря

О том, какие тарифы на коммуналку в Украине, рассказали в Знай.UA.
Тарифы на газ
Сейчас тариф крупнейшего поставщика газа «Нафтогаза» – 7,99 грн за кубометр газа. Цены на голубое топливо от других газопоставщиков несколько отличаются.
Тарифы на тепло
В прошлом году «Нафтогаз» продавал газ за 6,33 грн, а уже в декабре текущего года цена будет составлять 7,96 грн за кубометр. К примеру, украинцы потратят на отопление дома 200 кубов газа, то:
Впрочем, до конца полномасштабной войны и еще 6 месяцев после ее завершения тариф останется на нынешнем уровне.
Тарифы на воду
Тарифы на водоснабжение и водоотвод зависят от региона, но они также «заморожены» на уровне 24 февраля 2022 года.
Тарифы на воду в городах Украины:
Тариф на электроэнергию
К концу отопительного сезона, то есть к началу апреля, в Украине будет действовать зафиксированная цена на электроэнергию:
Тариф на электроэнергию для предприятий
Нацкомиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг рассматривала вариант повысить тарифы для предприятий, но представители многих предприятий выступили категорически против, поскольку такое решение заставило бы их полностью остановить работу. В связи с этим тарифы на электроэнергию для предприятий оставили неизменными с 1 января 2022 года. Пользователи «НЕК Укрэнерго» платят так:
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