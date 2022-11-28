Сколько днепряне будут платить за коммуналку с 1 декабря

В связи с полномасштабной войной в Украине зафиксировали тарифы на коммунальные услуги для населения, однако уже в декабре могут измениться тарифы для предприятий, что повлияет на стоимость товаров и услуг.

О том, какие тарифы на коммуналку в Украине, рассказали в Знай.UA.

Тарифы на газ

Сейчас тариф крупнейшего поставщика газа «Нафтогаза» – 7,99 грн за кубометр газа. Цены на голубое топливо от других газопоставщиков несколько отличаются.

Тарифы на тепло

В прошлом году «Нафтогаз» продавал газ за 6,33 грн, а уже в декабре текущего года цена будет составлять 7,96 грн за кубометр. К примеру, украинцы потратят на отопление дома 200 кубов газа, то:

в декабре 2022 года платежка за газ составит 1592 грн;

в декабре 2021 года она была бы 1266 грн.

Впрочем, до конца полномасштабной войны и еще 6 месяцев после ее завершения тариф останется на нынешнем уровне.

Тарифы на воду

Тарифы на водоснабжение и водоотвод зависят от региона, но они также «заморожены» на уровне 24 февраля 2022 года.

Тарифы на воду в городах Украины:

Днепрводоканал – 31,36 грн за кубометр воды (водоснабжение – 21,01 / водоотвод – 17,30);

Киевводоканал – 30,38 грн (13,47/11,85);

Запорожский водоканал – 28,37 грн (14,84/8,80);

Львовводоканал – 25,88 грн (14,41/7,16);

Харьковводоканал – 24,52 грн (13,36/7,07).

Тариф на электроэнергию

К концу отопительного сезона, то есть к началу апреля, в Украине будет действовать зафиксированная цена на электроэнергию:

домохозяйства, потребляющие менее 250 киловатт-часов в месяц, платят по тарифу 1,44 грн за киловатт-час;

те, кто используют более 250 киловатт-часов, – 1,68 грн;

для общежитий, юридических лиц, расселяющих у себя переселенцев, дачных кооперативов, гаражей и религиозных организаций установлен тариф на уровне 1,68 грн за киловатт-час.

Тариф на электроэнергию для предприятий

Нацкомиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг рассматривала вариант повысить тарифы для предприятий, но представители многих предприятий выступили категорически против, поскольку такое решение заставило бы их полностью остановить работу. В связи с этим тарифы на электроэнергию для предприятий оставили неизменными с 1 января 2022 года. Пользователи «НЕК Укрэнерго» платят так:

услуги передачи электроэнергии – 345,64 грн;

поддержка производителей электроэнергии из альтернативных источников – 173,91 грн.

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