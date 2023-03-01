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Сколько длится подготовка днепрян перед отправкой на фронт

Сегодня 18:45
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В Днепре, как и в Украине продолжается мобилизация, которая была объявлена 24 февраля 2022 года. Мужчин в возрасте 18-60 лет призывают в армию даже при отсутствии боевого опыта. Стало известно, сколько длится подготовка военнообязанных перед отправкой на фронт.

Новости Днепра про Сколько длится подготовка днепрян перед отправкой на фронт

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что украинцев без опыта службы в армии призывают в меньшем количестве, чем тех, у кого он есть. Он уточнил, что в первую очередь отбирают людей, которые прошли соответствующую подготовку.

Горбач подчеркнул, что военнообязанные без опыта проходят как минимум общевойсковую подготовку в учебных центрах. Она длится один месяц. Речь идет о мужчинах, которым требуется базовое обучение. После ряда тренировок их отправляют в воинские части.

В случае, если призывников будут назначать более сложным специальностям, им понадобится более длительное обучение. Оно займет 1,5 месяца. Мобилизованные, которые будут выполнять самые важные задачи, обучаются 2 или 2,5 месяца.

Отмечено, что военнослужащие, которые назначаются на сержантские должности, проходят дополнительную профессиональную подготовку. В общей сложности обучение перед отправкой на фронт может длиться более двух месяцев.

По данным Минобороны Украины на конец сентября прошлого года, ряды ВСУ пополнили около миллиона человек. При этом армии требуются представители разных специальностей, потому что есть необходимость в обновлении личного состава.

Новости Днепра про Сколько длится подготовка днепрян перед отправкой на фронт

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Источник: Мілітарі Медіа Центр

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