Сказочный «эльфийский» с шапочкой и верпа богемская: грибники из Днепра показали причудливые грибы (ФОТО)

Своим необычным уловом поделился грибник Сергей в сообществе «Грибники Днепра».
По словам Сергея, такие причудливые грибы он нашел в лесу неподалеку от Днепра.
Вот этот с красной шапочкой – саркосцифа ярко-красная, иногда его называют эльфийская чаша/шапка. Растет на отмершей древесине, а появляется обычно после схождения снега в марте. Считается, что этот гриб своеобразный индикатор чистой окружающей среды, потому что обычно они растут в заповедниках или вдали от крупных промышленных городов.
По некоторым данным, обладает лечебными свойствами и ранее использовался индийскими племенами в народной медицине как кровоостанавливающее средство. Саркоцифу можно есть. Гриб сначала отваривают, а затем жарят или запекают и делают с ними салаты. Что интересно, он не теряет цвет во время термической обработки.
А вот гриб с сморщенной шапочкой называется верпа богемская или морщинистая шляпа. Обычно его можно встретить в лесах Полесья и Закарпатья. Его можно употреблять в пищу после термической обработки или засушить.
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