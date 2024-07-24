Скандальная блоггерша из Днепра Анна Алхим грубо высказалась об украинцах (видео)

На своей странице в Instagram Анна Алхим назвала людей, которые обрадовались блокированию ее основного профиля, не способными помогать стране. Также она оскорбила украинцев нецензурными словами.
Видео она выложила в историю в Instagram на еще одной своей странице «anna_alkhimova6», которое разлетелось по всем телеграмм-пабликам.
«Вы так все радуетесь, что блоггеров блокируют, выгоняют из страны… Мне просто интересно. Половина выехали, люди, которые помогали армии. Блоггеров сейчас поблокируют. Кто будет донатить? Кто будет закрывать вам собрание? Вы? Долбо*бы, которые всех ху ***осять?Кто будет помогать?Мне просто интересно тогда эта война закончится, если вы всех повыгоняете.
Осторожно, у видео нецензурная лексика!
Сейчас видео уже удалено со страницы «anna_alkhimova6».
Напомним, днепровская блоггерша Анна Алхим известна своими скандальными заявлениями. В мае 2024 г. она в грубой форме начала оскорблять жителей Львова. А в январе этого года Алхим сняла радостное видео под русский трек на фоне портретов павших воинов.
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