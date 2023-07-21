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  • Скандал с зарплатными долгами медикам в Кривом Роге: неизвестные пытались отменить митинг

Скандал с зарплатными долгами медикам в Кривом Роге: неизвестные пытались отменить митинг

Сегодня 19:22
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В сети распространялось фейковое сообщение об отмене митинга медиков в Кривом Роге.

Новости Днепра про Скандал с зарплатными долгами медикам в Кривом Роге: неизвестные пытались отменить митинг

Недавно в Кривом Роге разгорелся скандал из-за зарплатных долгов медикам. Врачи и другой персонал Криворожской больницы №7 вышли на митинг из-за того, что им не платят зарплату уже пятый месяц.

На субботу, 22 июля, медицинские работники запланировали собраться второй раз, но сегодня в сети начали разгонять сообщения о том, что якобы митинга не будет.

Как сообщило местное издание «На времени», митинг никто не отменял. Председатель профсоюза медицинских работников Сергей Иванченко заявил, что не публиковал сообщение, распространяемое под его именем.

Из-за невыплаты заработной платы криворожские врачи объявили мирное шествие, которое начнется в субботу 22 июля в 10:00 от площади Молодежной, 1.

Что говорят местные власти

На эту ситуацию отреагировал начальник городского управления здравоохранения Константин Мурашко. Чиновник отметил, что медикам начали выплачивать зарплату, но не всем и не в полном объеме.

Медики 7 больницы получили зарплаты за июнь. А сотрудникам 1, 10 и 11 выплатили за май в полном объеме. Средства поступили от НСЗУ.

На сессии 28 июля должны выделить средства по погашению полной задолженности. В случае удачного голосования, поступят людям на карточки они в начале августа.

Константин Мурашко заявил, что митинги медиков не поспособствуют более быстрому погашению долгов по зарплатам. Этот вопрос вроде бы невозможно решить быстрее.

Новости Днепра про Скандал с зарплатными долгами медикам в Кривом Роге: неизвестные пытались отменить митинг

На эту ситуацию также отреагировал председатель Комитета по здоровью нации Михаил Радуцкий, который отметил, что будет следить за ситуацией. Чиновник отметил, что по данным НСЗУ, за предоставленные услуги, Криворожская городская больница №7 получила средства в полном объеме.

Кроме этого, у нардепа есть вопросы к главному директору больницы, который якобы выписывал себе премии, пока врачи не получали зарплаты вообще.

Среднемесячная зарплата за 1 квартал 2023 года в Криворожской городской больнице №7 следующая: руководители 112 тыс. грн, руководители структурных подразделений – 24,6 тыс. грн, врачи – 33,1 тыс. грн, средний медицинский персонал – 18,1 тыс. грн, младший медицинский персонал – 9, Видим, что подавляющая часть фонда зарплат идет на зарплату руководителя и его заместителей. Более того, генеральный директор ежемесячно (данные за 1 квартал) выписывал себе заоблачную премию – фактически удваивал себе зарплату, — написал Михаил Радуцкий.

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Новости Днепра про Скандал с зарплатными долгами медикам в Кривом Роге: неизвестные пытались отменить митингУкраїнська Новости Днепра про Скандал с зарплатными долгами медикам в Кривом Роге: неизвестные пытались отменить митингРусский

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