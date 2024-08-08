Скалолазка из Днепра завершила Олимпаду-2024: результат спортсменки

Скалолазка Евгения Казбекова из Днепра не прошла в финал Олимпийских игр - 2024.

На последнем этапе скалолазания Евгения Казбекова заработала 45.1 баллов за покорение камней. Она заняла 15 место из 20 и завершила соревнования на Олимпиаде в Париже. В финал прошли первые 8 спортсменов.

Об этом сообщили в Отделении НОК Украины в Днепропетровской области.

«Спасибо, Женя, за борьбу до последнего, за яркие эмоции от прохождения трассы, за достойное представление украинского спорта на важнейших соревнованиях четырехлетия!», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы также писали, что 6 августа Анна Рыжикова завершила Олимпиаду-2024 после полуфинала 400 метров ж/б.

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