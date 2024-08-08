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  • Скачут по могильным плитам и пьют: в Новомосковске подростки развлекаются на военном мемориале

Скачут по могильным плитам и пьют: в Новомосковске подростки развлекаются на военном мемориале

Сегодня 13:01
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В Новомосковске в Днепропетровской области коммунальщики застукали малолетних вандалов на братской могиле.

Новости Днепра про Скачут по могильным плитам и пьют: в Новомосковске подростки развлекаются на военном мемориале

В Новомосковске, на микрорайоне Кулебовка, коммунальщики стали свидетелями произвола несовершеннолетних, развлекавшихся на памятнике на братской могиле воинов Второй мировой.

Несовершеннолетние там распивают алкогольные напитки и энергетики, танцуют под громкую музыку, прыгают по могильным плитам и разрисовывают памятник.

На замечания взрослых начинают ругаться. Нет на них управы, – говорится в сообщении.

Пока коммунальщики просят родителей поговорить с детьми, а вот если подобное повторится — обещают обратиться с заявлением в полицию об уголовном правонарушении.

Новости Днепра про Скачут по могильным плитам и пьют: в Новомосковске подростки развлекаются на военном мемориале

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Новости Днепра про Скачут по могильным плитам и пьют: в Новомосковске подростки развлекаются на военном мемориалеУкраїнська Новости Днепра про Скачут по могильным плитам и пьют: в Новомосковске подростки развлекаются на военном мемориалеРусский

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