Скачут по могильным плитам и пьют: в Новомосковске подростки развлекаются на военном мемориале

В Новомосковске в Днепропетровской области коммунальщики застукали малолетних вандалов на братской могиле.

В Новомосковске, на микрорайоне Кулебовка, коммунальщики стали свидетелями произвола несовершеннолетних, развлекавшихся на памятнике на братской могиле воинов Второй мировой.

Несовершеннолетние там распивают алкогольные напитки и энергетики, танцуют под громкую музыку, прыгают по могильным плитам и разрисовывают памятник.

На замечания взрослых начинают ругаться. Нет на них управы, – говорится в сообщении.

Пока коммунальщики просят родителей поговорить с детьми, а вот если подобное повторится — обещают обратиться с заявлением в полицию об уголовном правонарушении.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: