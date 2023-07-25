СК Днепр сегодня проведет первый матч в Лиге Чемпионов: где посмотреть

Сегодня в словацком городе Кошице СК "Днепр-1" начнет свой путь во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Украинская команда сыграет с греческим Панатинаикосом. Для команды Александра Кучера это будет первый матч в самом престижном европейском турнире за всю историю.

В прошлом сезоне днепряне неплохо выступили в еврокубках и смогли обыграть несколько опытных коллективов. Панатинаикос уступил АЭК в борьбе за чемпионство и хочет пройти как можно дальше. За «зеленых» выступают хорошо известные украинским болельщикам футбола Вербич и Бернард.

Видеотрансляцию встречи можно будет бесплатно посмотреть на YouTube канале FootballHub. Матч начнется в 21.00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом команду из Афин, но ребята Александра Кучера точно не сдадутся без боя.

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