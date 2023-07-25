Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

СК Днепр сегодня проведет первый матч в Лиге Чемпионов: где посмотреть

Сегодня 15:12
просмотров

Сегодня в словацком городе Кошице СК "Днепр-1" начнет свой путь во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Украинская команда сыграет с греческим Панатинаикосом. Для команды Александра Кучера это будет первый матч в самом престижном европейском турнире за всю историю.

В прошлом сезоне днепряне неплохо выступили в еврокубках и смогли обыграть несколько опытных коллективов. Панатинаикос уступил АЭК в борьбе за чемпионство и хочет пройти как можно дальше. За «зеленых» выступают хорошо известные украинским болельщикам футбола Вербич и Бернард.

Видеотрансляцию встречи можно будет бесплатно посмотреть на YouTube канале FootballHub. Матч начнется в 21.00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом команду из Афин, но ребята Александра Кучера точно не сдадутся без боя.

Читайте также: Дніпрянка Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою «Діамантової ліги»

Новости Днепра про СК Днепр сегодня проведет первый матч в Лиге Чемпионов: где посмотретьУкраїнська Новости Днепра про СК Днепр сегодня проведет первый матч в Лиге Чемпионов: где посмотретьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:11
Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

Последние десятилетия в Днепре появилась масса новых ЖК, рассчитанных на…

Как в Днепре обжаловать решение военно-лечебной комиссии и что для этого нужно
Новости Днепра
Вчера 17:34
Как в Днепре обжаловать решение военно-лечебной комиссии и что для этого нужно

Для мобилизации в ВСУ или получения отсрочки военнообязанный в Днепре…

ТОП-10 мест, которые изменили Днепр с начала 2000-х: самый большой ТЦ в Украине, французская карусель и «Шар» (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 15:52
ТОП-10 мест, которые изменили Днепр с начала 2000-х: самый большой ТЦ в Украине, французская карусель и «Шар» (ФОТО)

Днепр меняется с каждым годом. Какие-то явления и здания навсегда…

В Днепре на воротах частного дома обнаружили ручки с российским гербом (ВИДЕО)
Новости Днепра
Вчера 12:24
В Днепре на воротах частного дома обнаружили ручки с российским гербом (ВИДЕО)

Вот так находка...

Последние новости

В Днепре авто «влетело» в АТБ (ВИДЕО)
В Днепре авто «влетело» в АТБ (ВИДЕО)

Инцидент произошел на углу Слобожанского проспекта и улицы Байкальской.

Сегодня 14:20
4
просмотров
Лицензионные казино РБ: Алексей Иванов проверил платформы и составил обзор на каждый из них
Лицензионные казино РБ: Алексей Иванов проверил платформы и составил обзор на каждый из них

Интересная информация!

Сегодня 14:16
9
просмотров
Как в фильме Тарантино: житель Днепропетровщины вез через границу трость с клинком внутри
Как в фильме Тарантино: житель Днепропетровщины вез через границу трость с клинком внутри

На границе остановили 59-летнего жителя Днепропетровщины, который вез холодное оружие.

Сегодня 13:17
5
просмотров
Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)
Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

Последние десятилетия в Днепре появилась масса новых ЖК, рассчитанных на людей, которые могут потратить на квартиру 20-30 млн грн и больше. В таких квартирах есть все – от комнаты для вещей до собственного платанового сада на балконе.

Сегодня 13:11
3
просмотров
В Днепропетровской области мужчина пытался себе сделать харакири: что с ним
В Днепропетровской области мужчина пытался себе сделать харакири: что с ним

На Днепропетровщине мужчина пытался покончить с собой, сделав харакири.

Сегодня 12:37
7
просмотров
В ряженке, изготовленной в Днепре, якобы обнаружили паука: комментарий производителя
В ряженке, изготовленной в Днепре, якобы обнаружили паука: комментарий производителя

Житель Одессы якобы обнаружил в пачке ряженки ТМ "Злагода" паука.

Сегодня 11:56
9
просмотров
В Днепре и области переименовали ряд ж/д станций и платформ: новые названия
В Днепре и области переименовали ряд ж/д станций и платформ: новые названия

В Днепропетровской области переименовали некоторые станции и железнодорожные платформы.

Сегодня 11:38
7
просмотров
Значительная часть Днепра осталась без воды: когда ее вернут
Значительная часть Днепра осталась без воды: когда ее вернут

В Днепре часть жителей левобережья временно останется без воды из-за ремонтных работ.

Сегодня 11:03
47
просмотров
На Днепропетровщине без вести пропал 26-летний мужчина: нужна помощь
На Днепропетровщине без вести пропал 26-летний мужчина: нужна помощь

Не будьте равнодушны!

Сегодня 10:55
7
просмотров
На Днепропетровщине обнаженный мужчина боролся с полицейскими в фонтане
На Днепропетровщине обнаженный мужчина боролся с полицейскими в фонтане

В Покрове Никопольского района задержали мужчину, который обнаженным купался в фонтане.

Сегодня 10:23
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх