СК Днепр-1 получил серьезную сумму за двух игроков

Соцсети днепрян не обновляются уже длительное время, но о подписании игроков докладывают другие клубы УПЛ,
ФК «Полесье» на своем официальном сайте подтвердил переход Сарапия.
Бывший игрок юношеской сборной Украины (U-17) перешел в Житомир за 800 тысяч евро.
Также ряды команды покинул Максим Третьяков.
Он перешел в «Колос» за 200 тыс евро. Таким образом, СК Днепр-1 получил за двух ключевых игроков около миллиона евро.
Ранее мы писали о том, что днепряне готовят официальное обращение о снятии с УПЛ.
По состоянию на сегодняшний день в команде остаются на контракте всего несколько игроков.
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