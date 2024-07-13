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СК Днепр-1 получил серьезную сумму за двух игроков

Сегодня 08:22
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Максим Третьяков та Едуард Сарапій,

Новости Днепра про СК Днепр-1 получил серьезную сумму за двух игроков

Соцсети днепрян не обновляются уже длительное время, но о подписании игроков докладывают другие клубы УПЛ,

ФК «Полесье» на своем официальном сайте подтвердил переход Сарапия.

Бывший игрок юношеской сборной Украины (U-17) перешел в Житомир за 800 тысяч евро.

Новости Днепра про СК Днепр-1 получил серьезную сумму за двух игроков

Также ряды команды покинул Максим Третьяков.

Он перешел в «Колос» за 200 тыс евро. Таким образом, СК Днепр-1 получил за двух ключевых игроков около миллиона евро.

Ранее мы писали о том, что днепряне готовят официальное обращение о снятии с УПЛ.

По состоянию на сегодняшний день в команде остаются на контракте всего несколько игроков.

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