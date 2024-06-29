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  • СК Днепр-1 пока не снимается с соревнований и получил аттестат на участие в еврокубках

СК Днепр-1 пока не снимается с соревнований и получил аттестат на участие в еврокубках

Сегодня 16:30
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СК Днепр-1 пока не снялся ни с одного турнира в следующем сезоне.

Новости Днепра про СК Днепр-1 пока не снимается с соревнований и получил аттестат на участие в еврокубках

Несмотря на то, что даже операционный директор команды пророчествовал неутешительный конец для СК Днепр-1, команда официально продолжает существование.

Об этом журналисты Tribuna узнали в УАФ.

Пока клуб выдан аттестат на участие в соревнованиях, он является участником еврокубков. Никаких официальных сообщений от клуба, что он не сможет играть в еврокубках, не поступало, говорится в сообщении.

Многое станет известно в ситуации вокруг команды после 1 июля. Именно в этот день днепряне могут официально сняться с соревнований в УПЛ и, скорее всего, прекратить свое существование.

Если клуб найдет средства на новых футболистов и выплату задолженностей, то 25 июля СК Днепр-1 проведет свой первый официальный матч в сезоне.

Официальный сайт команды молчит по поводу этих событий. Последние новости посвящены тому, что команду покинули Бабенко, Сваток и Волынец.

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