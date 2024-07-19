СК Днепр-1 официально снялся с соревнований УПЛ

Футбольный клуб Днепр-1 исключили из соревнований УПЛ.

Официальное обращение о выходе из соревнований Премьер-лиги, которое готовил СК Днепр-1, уже было отправлено.

15 июля Игорь Бурбас отметил, что 16 июля команду Днепра, вероятно, исключат из участников УПЛ.

По моим данным, именно во вторник состоится собрание клубов, где в повестке дня будет стоять самый болезненный вопрос последнего месяца, — написал журналист в сообщении.

Действительно, 16 июля клубы УПЛ приняли решение об исключении Днепра-1 из соревнований.

Однако в Украинской ассоциации футбола заявили, что нет оснований для рассмотрения вопроса отзыва аттестата на получение допуска Днепра-1 к клубным соревнованиям УПЛ сезона 2024/25. Об этом пишет Sport Express.

Уже вчера, 18 июля, в ютуб-шоу «ТаТоТаке» сообщили при выходе СК Днепр-1 из соревнований УПЛ.

По нашей информации, письмо адресовано Общему собранию УПЛ. Подписан генеральным директором клуба Антоном Фурсовым, — написали в публикации «ТаТоТаке».

Напомним, ранее было известно, что СК Днепр-1 может прекратить существование. Однако, несмотря на слухи СК Днепр-1, некоторое время не снимался с соревнований и получил аттестат на участие в еврокубках. Перед этим команду уже покинули несколько игроков и перешли в другие клубы.

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