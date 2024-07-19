Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

СК Днепр-1 официально снялся с соревнований УПЛ

Сегодня 12:13
просмотров

Футбольный клуб Днепр-1 исключили из соревнований УПЛ.

Новости Днепра про СК Днепр-1 официально снялся с соревнований УПЛ

Официальное обращение о выходе из соревнований Премьер-лиги, которое готовил СК Днепр-1, уже было отправлено.

15 июля Игорь Бурбас отметил, что 16 июля команду Днепра, вероятно, исключат из участников УПЛ.

По моим данным, именно во вторник состоится собрание клубов, где в повестке дня будет стоять самый болезненный вопрос последнего месяца, — написал журналист в сообщении.

Действительно, 16 июля клубы УПЛ приняли решение об исключении Днепра-1 из соревнований.

Однако в Украинской ассоциации футбола заявили, что нет оснований для рассмотрения вопроса отзыва аттестата на получение допуска Днепра-1 к клубным соревнованиям УПЛ сезона 2024/25. Об этом пишет Sport Express.

Уже вчера, 18 июля, в ютуб-шоу «ТаТоТаке» сообщили при выходе СК Днепр-1 из соревнований УПЛ.

По нашей информации, письмо адресовано Общему собранию УПЛ. Подписан генеральным директором клуба Антоном Фурсовым, — написали в публикации «ТаТоТаке».

Напомним, ранее было известно, что СК Днепр-1 может прекратить существование. Однако, несмотря на слухи СК Днепр-1, некоторое время не снимался с соревнований и получил аттестат на участие в еврокубках. Перед этим команду уже покинули несколько игроков и перешли в другие клубы.

Читайте также:

Новости Днепра про СК Днепр-1 официально снялся с соревнований УПЛУкраїнська Новости Днепра про СК Днепр-1 официально снялся с соревнований УПЛРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как выглядел главный корпус аграрного университета в Днепре 90 лет назад: редкое фото
    Новости Днепра
    Сегодня 12:28
    Как выглядел главный корпус аграрного университета в Днепре 90 лет назад: редкое фото

    Вузы Днепра сосредоточены в основном на проспекте Науки, часть –…

    В Днепре из-за отсутствия света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 11:41
    В Днепре из-за отсутствия света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

    В Днепре из-за проведения аварийных работ, а также из-за отсутствия…

    В Днепре в Зеленом Гаю огромное дерево упало на припаркованные автомобили
    Новости Днепра
    Сегодня 11:34
    В Днепре в Зеленом Гаю огромное дерево упало на припаркованные автомобили

    В Днепре дерево упало на три автомобиля, которые стояли на…

    В Днепропетровской области 19 июля прогремит взрыв
    Новости Днепра
    Сегодня 11:20
    В Днепропетровской области 19 июля прогремит взрыв

    В Кривом Роге услышат взрыв.

    Последние новости

    Как выглядел главный корпус аграрного университета в Днепре 90 лет назад: редкое фото
    Как выглядел главный корпус аграрного университета в Днепре 90 лет назад: редкое фото

    Вузы Днепра сосредоточены в основном на проспекте Науки, часть – на проспекте Яворницкого, а главный корпус аграрно-экономического университета особняком стоит неподалеку от одного из парков города. Тут раньше обучались исключительно девочки и только из семей священников и духовенства, а здание…

    Сегодня 12:28
    просмотров
    В Днепре из-за отсутствия света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса
    В Днепре из-за отсутствия света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

    В Днепре из-за проведения аварийных работ, а также из-за отсутствия света на ряде улиц возникли проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 11:41
    2
    просмотров
    В Днепре в Зеленом Гаю огромное дерево упало на припаркованные автомобили
    В Днепре в Зеленом Гаю огромное дерево упало на припаркованные автомобили

    В Днепре дерево упало на три автомобиля, которые стояли на парковке в Зеленом Гаю.

    Сегодня 11:34
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области 19 июля прогремит взрыв
    В Днепропетровской области 19 июля прогремит взрыв

    В Кривом Роге услышат взрыв.

    Сегодня 11:20
    0
    просмотров
    В Киевской области женщина подожгла себя у здания суда
    В Киевской области женщина подожгла себя у здания суда

    На Белоцерковщине женщина совершила акт самоубийства.

    Сегодня 10:42
    3
    просмотров
    В Кривом Роге внезапно перестала работать Новая Почта: в чем дело
    В Кривом Роге внезапно перестала работать Новая Почта: в чем дело

    В некоторых регионах Украины перестали работать отделения Новой Почты, в том числе в Днепропетровской области.

    Сегодня 10:03
    0
    просмотров
    В Днепре в супермаркетах закрывают мясные и молочные отделы
    В Днепре в супермаркетах закрывают мясные и молочные отделы

    В некоторых супермаркетах Днепра опустели полки мясных и молочных продуктов.

    Сегодня 09:37
    6
    просмотров
    Пропал более двух суток назад: на Днепропетровщине разыскивают 46-летнего мужчину
    Пропал более двух суток назад: на Днепропетровщине разыскивают 46-летнего мужчину

    В Никопольском районе разыскивают 46-летнего Шульгу Алексея.

    Сегодня 08:58
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина сдал в аренду несуществующие квартиры, а затем украл велосипед
    На Днепропетровщине мужчина сдал в аренду несуществующие квартиры, а затем украл велосипед

    В Синельниковском районе обнаружили мошенника.

    Сегодня 08:33
    2
    просмотров
    Как светомузыка: ночью в Днепре горожане сообщали о перебоях со светом (ВИДЕО)
    Как светомузыка: ночью в Днепре горожане сообщали о перебоях со светом (ВИДЕО)

    В ночь на 19 июля у некоторых жителей Днепра "заиграл" свет.

    Сегодня 07:56
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх