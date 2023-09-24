СК Днепр-1 обыграл Зорю в напряженном поединке

Днепряне минимально одолели луганскую Зорю со счетом 1-0.
Победу в матче спортклубовцам принес гол Когута, игравший сегодня на острие атаки.
Команды перед матчем находились ближе к зоне вылета, чем к призовым местам.
Победа была крайне нужна обоим коллективам, но СК Днепр имел больше моментов и сумел реализовать класс своих фланговых игроков.
Большая часть матча прошла в центре поля, а тяжелый газон стадиона «Украина» не способствовал комбинационному футболу.
Днепр спокойно довел матч до победы и в следующем туре будет принимать харьковский Металлист дома.
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