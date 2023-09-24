СК Днепр-1 обыграл Зорю в напряженном поединке

Подопечные Максимова наконец-то завоевали 3 очка в УПЛ.

Днепряне минимально одолели луганскую Зорю со счетом 1-0.

Победу в матче спортклубовцам принес гол Когута, игравший сегодня на острие атаки.

Команды перед матчем находились ближе к зоне вылета, чем к призовым местам.

Победа была крайне нужна обоим коллективам, но СК Днепр имел больше моментов и сумел реализовать класс своих фланговых игроков.

Большая часть матча прошла в центре поля, а тяжелый газон стадиона «Украина» не способствовал комбинационному футболу.

Днепр спокойно довел матч до победы и в следующем туре будет принимать харьковский Металлист дома.

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