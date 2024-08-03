СК Днепр-1 ничего не получит от трансфера Довбика

СК "Днепр-1" останется без бонусов после трансфера Довбика.

Об этом сообщил коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман.

Нашим условием продажи Довбика из «Днепра-1» в «Жирону» было получить всю сумму сразу в течение 5 дней, поэтому никаких бонусов и процентов от дальнейшего трансфера не предусмотрено. Как и оговаривалось, «Жирона» сразу перевела на наш счет шесть миллионов евро. Никаких дальнейших выгод от продаж Довбика «Днепр-1» нет, — заявил директор СК Днепр.

Это связано с тем, что днепряне не были уверены в игре нападающего в Ла Лиге.

А если бы Довбик провалился в «Жироне»? Тогда прощай, процент. Никто не знал, как Артем адаптируется к Ла Лиге и новой стране. Мы приняли решение получить все сразу, — сообщил функционер.

Напомним, что место СК Днепр-1 в УПЛ заняла команда Левый Берег.

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