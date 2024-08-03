СК Днепр-1 ничего не получит от трансфера Довбика

Об этом сообщил коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман.
Нашим условием продажи Довбика из «Днепра-1» в «Жирону» было получить всю сумму сразу в течение 5 дней, поэтому никаких бонусов и процентов от дальнейшего трансфера не предусмотрено. Как и оговаривалось, «Жирона» сразу перевела на наш счет шесть миллионов евро. Никаких дальнейших выгод от продаж Довбика «Днепр-1» нет, — заявил директор СК Днепр.
Это связано с тем, что днепряне не были уверены в игре нападающего в Ла Лиге.
А если бы Довбик провалился в «Жироне»? Тогда прощай, процент. Никто не знал, как Артем адаптируется к Ла Лиге и новой стране. Мы приняли решение получить все сразу, — сообщил функционер.
Напомним, что место СК Днепр-1 в УПЛ заняла команда Левый Берег.
Читайте также:
Автор:
В городе Кривой Рог произошла смертельная авария.
Парень напал на отца своей девушки, потому что пытался ее…
Госслужащие на Днепропетровщине обустроили бордель в съемной квартире.
В Днепропетровской области зафиксировали смерть от лептоспироза.
В городе Кривой Рог произошла смертельная авария.
Хорошего дня, друзья!
Парень напал на отца своей девушки, потому что пытался ее защитить.
Госслужащие на Днепропетровщине обустроили бордель в съемной квартире.
В Днепропетровской области зафиксировали смерть от лептоспироза.
Под Днепром что-то сильно горит.
Хорошие новости.
Мужчина убил своего соседа.
Несколько дней назад улица Короленко в Днепре была переименована и получила свое историческое название: «Первозвановская». Она считается одной из старейших и самых длинных улиц города – ее протяженности почти 2 км.
В историческом квартале появятся новые функциональные комплексы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!