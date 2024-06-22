СК Днепр-1 может прекратить свое существование в ближайшее время, — СМИ

СК Днепр-1 может пропасть с футбольной карты Украины.

Об этом рассказал журналист Игорь Бурбас в своем Youtube-проекте BurBuzz.

По моей информации, СК Днепр-1 скорее всего доживает последние дни своей жизни, своей истории. Состава нет, почти все разбежались. Я насчитал всего 11 футболистов на контракте.Команде обещали как минимум до конца этого месяца погасить долг за январь. До сих пор не погасили, насколько я знаю. Сейчас клуб капитализирует, по сути, финансы, продавая футболистов. Распродает весь свой актив, все, что сейчас имеет. Всех наиболее сторожих футболистов — заявил известный журналист.

Руководство команды признавало проблемы с выплатами по долгам игрокам и работникам клуба.

Бывший главный тренер команды только недавно угрожал пойти в суд.

Коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман ранее сообщал о том, что в команде всегда были существенные задержки по выплатам зарплаты, но они были согласованы с игроками заранее.

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