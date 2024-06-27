СК Днепр-1 может прекратить существование: в чем дело

Ранее мы писали, что первым о распаде клуба упомянул журналист Игорь Бурбас в своем Youtube-проекте BurBuzz.
Там он рассказал, что процесс исчезновения днепровской футбольной команды уже запущен.
Если даже вдруг клуб и захочет продлить свою жизнедеятельность, то укомплектоваться не сможет через трансферный бан, — отметил Бурбас.
Следует упомянуть, что в начале июня на СК «Днепр-1» наложили трансферный бан из-за задолженностей.
После этого ситуацию в клубе прокомментировал его коммерческий директор Вячеслав Фридман для «ТаТоТаке».
Он отметил, что у СК «Днипро-1» хватает средств, однако не на весь сезон.
Да, можно ли бороться за группу еврокубка, можно ли продавать остающихся на контракте лидеров, но есть ли смысл сражаться в агонии? Легче раздать долги и не мучается. Закрыть проект солидно — без скандалов и судов, просто из-за отсутствия средств на дальнейшее существование…Если «Днепр-1» не будет дышать, потребуется смелость и констатировать смерть – рассказал Фридман для «ТаТоТаке».
Однако Вячеслав Фридман сообщил, что, несмотря на слухи, «Днепр-1» не заявляет о прекращении существования. По его словам, клуб ведет переговоры с двумя потенциальными инвесторами, а сбор команды на учебно-тренировочную программу запланировали на 6-7 июля.
Ситуация сложная, но мы надеемся на оптимистическое решение, — сказал он.
Кроме того, глава УПЛ (Украинская футбольная Премьер-лига) Евгений Дикий рассказал для Tribuna.com о том, что официально СК «Днепр-1» не направлял документы, которые утверждали бы исчезновение клуба.
Однако следует отметить, что на официальном сайте клуба за 10 дней опубликовали информацию о переходе четырёх участников в другие клубы. В частности, на данный момент Александр Сваток перешел в клуб МЛС “Остин”, Алексей Гуцуляк, Евгений Волынец и Руслан Бабенко перешли в житомирское «Полесье». Насчет этого Фридман комментариев пока не давал.
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