Сімейний бізнес: у Кривому Розі поліцейські затримали торговців метадоном

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
Следствие установило, что схему организовал 40-летний мужчина и привлек к «бизнесу» сожительницу и её несовершеннолетнюю дочь, которые принимали заказы и фасовали метадон. Во время санкционированных обысков сотрудниками полиции было изъято более 340 грамм психотропного вещества стоимостью около 500 тысяч гривен, а также мобильные телефоны и банковские карты.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 и ч. 1, 3 ст. 321 ККУ. Завтра ему выберут меру пресечения. Вручение сообщения о подозрении остальным фигурантам планируется после проведения экспертного исследования.
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