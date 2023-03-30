Сімейний бізнес: у Кривому Розі поліцейські затримали торговців метадоном

В Кривом Роге семья занималась продажей метадона. Ежемесячно горожане сбывали путем "закладок" около 500 грамм вещества на сумму около полумиллиона гривен.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

Следствие установило, что схему организовал 40-летний мужчина и привлек к «бизнесу» сожительницу и её несовершеннолетнюю дочь, которые принимали заказы и фасовали метадон. Во время санкционированных обысков сотрудниками полиции было изъято более 340 грамм психотропного вещества стоимостью около 500 тысяч гривен, а также мобильные телефоны и банковские карты.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 и ч. 1, 3 ст. 321 ККУ. Завтра ему выберут меру пресечения. Вручение сообщения о подозрении остальным фигурантам планируется после проведения экспертного исследования.

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