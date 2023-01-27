Широкий проспект и ни одного дерева: 10 редких фото Левобережного в Днепре 1980-х годов

В конце 1970-х годов в Днепре началось строительство нового спального района. Назвали его «Левобережный».
Позже один огромный массив разделился на несколько более мелких и получил номера: 1,2 и 3.
На месте будущего района не было ничего – только поля и немного частного сектора.
Неподалеку был лес и звери, в основном зайцы, часто прибегали на стройку.
«Когда мы получили квартиру, то между домами летом росли подсолнухи, а после школы бегали на поле за редиской и клубникой. Сейчас на месте этого поля находится огромный ТЦ. Тут бывали и песчаные бури, не знаю, как так получалось, но, когда дул ветер песок был везде: в волосах, глаза, на одежде, деревьев было очень мало. Сейчас все очень сильно изменилось в лучшую сторону», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Ксения Щеглова.
В основном на массиве строили девятиэтажные дома.
16-ти этажки стали появляться на Левобережном уже в 1990-х годах.
У Левобережного есть своя «достопримечательность» озеро Куриное. Расположено оно между многоэтажками и домами частного сектора.
По словам местных жителей, за последние несколько лет район изменился в лучшую сторону: появилось много мест для отдыха, зеленых аллей, магазинов.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», Р. Кравцов, блог Артема Костюка
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