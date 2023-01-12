Шварценеггер появился в клипе Кalush Orchestra и заговорил по-украински

Арнольд Шварценеггер снялся в клипе Kalush Orchestra и обратился к украинцам.
Группа Кalush Orchestra сняла в клипе на песню «Щедрый вечер» американского актера Арнольда Шварценеггера. Видео снимали во время тура музыкантов в США.
Песню выпустили еще в прошлом году, но сейчас решили снять клип на нее. В начале клипа Шварценеггер записал короткую речь для украинцев.
Это мощное послание всему украинскому народу, особенно сейчас, в это очень тяжелое время, каждый может иметь мечту. И каждый может воплотить ее в реальность, – сказал Шварценеггер.
В конце Арнольд заговорил на украинском. Правда, пока выучил одну фразу. А именно сказал: «Щедрый вечер».
С группой кумир миллионов встретился еще осенью прошлого года.
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