Шварценеггер появился в клипе Кalush Orchestra и заговорил по-украински

Кумир детства миллионов Арнольд Шварценеггер снялся в клипе Kalush Orchestra.

Арнольд Шварценеггер снялся в клипе Kalush Orchestra и обратился к украинцам.

Группа Кalush Orchestra сняла в клипе на песню «Щедрый вечер» американского актера Арнольда Шварценеггера. Видео снимали во время тура музыкантов в США.

Песню выпустили еще в прошлом году, но сейчас решили снять клип на нее. В начале клипа Шварценеггер записал короткую речь для украинцев.

Это мощное послание всему украинскому народу, особенно сейчас, в это очень тяжелое время, каждый может иметь мечту. И каждый может воплотить ее в реальность, – сказал Шварценеггер.

В конце Арнольд заговорил на украинском. Правда, пока выучил одну фразу. А именно сказал: «Щедрый вечер».

С группой кумир миллионов встретился еще осенью прошлого года.

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