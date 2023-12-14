Штормовой ветер разорвал самый большой флаг в Днепре

В четверг, 13 декабря, в Днепре бушевала непогода. На дорогах была гололедица, из-за чего произошло немало аварий, буквально парализовавших основные мосты в городе. Как оказалось, плохая погода наделала беды не только на автодорогах.
Как сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры, сильный ветер и ледяной дождь повредили самый большой флаг в Днепре. Порывистый ветрюган разорвал флаг почти пополам.
Повреждения обнаружили во время ежедневного досмотра, а вот заменить флаг смогут только утром 15 декабря, если погода позволит это сделать.
Некоторые считают, что разорванный флаг это плохая примета, но мы призываем не верить в предрассудки и надеяться на лучшее. А флаг скоро заменят новым.
Напомним, 72-метровый флагшток расположен на проспекте Дмитрия Яворницкого, а именно напротив исторического музея. Флаг хорошо виден из разных районов города.
Крупнейший тогда флаг у Украины открыли на 27-ю годовщину Независимости Украины. Тогда Днепр посетил президент Владимир Зеленский. Размер флага 12 на 18 метров, а вес – 23 килограмма.
Из-за веса и размеров стяг заменяют не часто, обычно когда он повреждается, вот как на этот раз.
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