Шторм, затопленные базы и кафе: какая ситуация сейчас в оккупированной Кирилловке

Последние несколько дней на Азовском море бушует сильный шторм, падают обледенелые деревья и провода линий электропередач. Порывы ветра на побережье достигают 20 метров в секунду, из-за чего поднимаются большие волны, затапливающие поселок.
Уже водой затопило дома, кафе, набережную и базы отдыха в Кирилловке. А также – Федотову косу и Пересыпь.
Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что российские захватчики не расстраиваются такой погоде, они ждут, когда непогода утихнет. Оккупанты призывают жителей поселка не поддаваться панике. Мол, придет тепло, ветер изменится, море отойдет в свои пределы и снова засияет солнце.
Солнце засияет, когда ВСУ освободят Кирилловку! Слава Украине!
Напомним, ранее мы писали, что сегодня утром в Донецке на радиоволнах прозвучал украинский язык: что известно.
Читайте также:
Автор:
Донецк – это Украина!
За несколько дней до финала на конкурсе "Мисс Вселенная" состоялись…
Одевайтесь теплее!
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к зрителям 80-й…
На Днепропетровщине задержали руководителя БФ, помогавшего уклонистам.
В связи с похолоданием в Днепре действуют аварийные отключения света, поскольку выросло количество потребляемой энергии и область превышает свои лимиты. Но как только погода стабилизируется и станет теплее – регион вновь вернется к плановым графикам. Журналисты dnepr.info узнали, как разобраться…
У Дніпрі ходять дивні долари зі штампами.
Мужчина жив.
В Днепровском районе с утра горел гараж.
Донецк – это Украина!
На месте нынешней площади Героев Майдана раньше располагалась казацкая слобода Половица, но, когда началось строительство города она была снесена. На генеральном плане города площадь появилась в 1792 году, но реализовать задумку удалось только к 1817 году и то – не…
В Днепре планируют перевыпустить ученические билеты для детей, которые учатся в 5-6 и 10-11 классах.
В Днепре разыскивают владельцев породистой собачки, которая гуляла по проспекту Гагарина с паспортом в кармане комбинезона.
На НМТ планируют оставить три обязательных предмета.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!