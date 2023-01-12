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  • Шторм, затопленные базы и кафе: какая ситуация сейчас в оккупированной Кирилловке

Шторм, затопленные базы и кафе: какая ситуация сейчас в оккупированной Кирилловке

Сегодня 15:59
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Поселок городского типа Кирилловка находится под оккупацией с весны 2022 года.

Новости Днепра про Шторм, затопленные базы и кафе: какая ситуация сейчас в оккупированной Кирилловке

Последние несколько дней на Азовском море бушует сильный шторм, падают обледенелые деревья и провода линий электропередач. Порывы ветра на побережье достигают 20 метров в секунду, из-за чего поднимаются большие волны, затапливающие поселок.

Уже водой затопило дома, кафе, набережную и базы отдыха в Кирилловке. А также – Федотову косу и Пересыпь.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что российские захватчики не расстраиваются такой погоде, они ждут, когда непогода утихнет. Оккупанты призывают жителей поселка не поддаваться панике. Мол, придет тепло, ветер изменится, море отойдет в свои пределы и снова засияет солнце.

Солнце засияет, когда ВСУ освободят Кирилловку! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали, что сегодня утром в Донецке на радиоволнах прозвучал украинский язык: что известно.

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