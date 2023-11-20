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  • Шоппинг не удался: в Криворожском районе мужчина пытался украсть зимнюю обувь

Шоппинг не удался: в Криворожском районе мужчина пытался украсть зимнюю обувь

Сегодня 21:29
просмотров

На Днепропетровщине задержан мужчина, который хотел украсть пару зимней обуви.

Новости Днепра про Шоппинг не удался: в Криворожском районе мужчина пытался украсть зимнюю обувь

Как сообщили в областной полиции, в Апостоловском районе задержан мужчина, который хотел украсть обувь. Для незаконного шопинга подозреваемый выбрал один из магазинов, куда наведался около 10 утра 18 ноября.

Мужчина выбрал пару зимней обуви, но решил не платить за нее и украсть. После этого сел в ВАЗ и скрылся с места преступления. Правда, далеко спрятаться не удалось, ведь через два часа его задержали криворожские правоохранители.

Вором оказался 38-летний мужчина. Свой поступок задержанный никак не объяснил.

19 ноября мужчине объявили о подозрении в краже. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей

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Новости Днепра про Шоппинг не удался: в Криворожском районе мужчина пытался украсть зимнюю обувьУкраїнська Новости Днепра про Шоппинг не удался: в Криворожском районе мужчина пытался украсть зимнюю обувьРусский

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