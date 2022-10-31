Шмигаль заявил, что до конца года Украина выполнит рекомендации Еврокомиссии по вступлению в ЕС

Работы еще много, но по словам премьер-министра Украина выполнила уже семь рекомендаций Еврокомиссии, которые необходимы для членства в ЕС. Об этом Шмигаль проинформировал во время пресс-конференции с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой.
По некоторым из них прогресс ощутим, по некоторым мы ожидаем рекомендации Венецианской комиссии, а также Европейской комиссии, но я убежден, что до конца года мы их выполним, — сказал глава правительства.
Шмигаль отметил, что в ближайшее время украинский парламент примет ряд евроинтеграционных законов.
Премьер-министр Чехии отметил успехи Украины, ведь выполнить эти требования непросто, но он уже видит прогресс.
Напомним, главы государств и правительств ЕС 23 июня приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Тогда же Брюссель выдвинул в Киев требования о проведении реформ, предоставив список из семи пунктов.
Президент Владимир Зеленский заверил, что, несмотря на российскую агрессию, Украина продолжит воплощать законодательство, нормы и правила Евросоюза, а Кабинет Министров разработает соответствующую дорожную карту для выполнения требований по вступлению в ЕС.
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