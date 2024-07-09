Шмигаль рассказал, когда улучшится ситуация со светом

Улучшение ситуации с отключениями света следует ожидать в конце июля.

Свет будут выключать меньше в связи с завершением ремонтных работ на некоторых объектах генерации. Это увеличит мощность в энергосистеме и отключения будут менее продолжительными.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

“В двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации в энергетике. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом, отключения будут не такими длительными”, — написал Денис Шмигаль в своем телеграмм-канале.

Он также добавил, что Правительство разработало комплекс мер, которые будут стимулировать граждан и бизнес к энергетической устойчивости и заработают до 25 июля:

Кредиты для граждан под 0%, до 480 тыс. грн., на 10 лет для установки солнечных, ветровых установок и систем накопления электроэнергии.

Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. До 150 млн грн, сроком до 10 лет, под 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации. На территориях, примыкающих к зоне боевых действий, процентная ставка снижается до 1-5% на первые два года, а кредиты на инвестиционные цели со следующего года можно будет взять под 5% годовых.

Кредиты для ОСМД и ЖСК на сумму до 5 млн. грн. За счет этих средств совладельцы жилища установят солнечные станции и тепловые насосы. Затем государство в рамках программы «ГринГИМ» компенсирует им 70% расходов на проект.

Кредиты для крупного бизнеса на 5-7 лет под 14-16% годовых, под залог оборудования. Совместно с НБУ мы провели работу с банковским сектором, готовым обеспечить такое кредитование.

В Верховную Раду представлены законопроекты об отмене пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования.

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