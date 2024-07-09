Шмигаль рассказал, когда улучшится ситуация со светом

Свет будут выключать меньше в связи с завершением ремонтных работ на некоторых объектах генерации. Это увеличит мощность в энергосистеме и отключения будут менее продолжительными.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
“В двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации в энергетике. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом, отключения будут не такими длительными”, — написал Денис Шмигаль в своем телеграмм-канале.
Он также добавил, что Правительство разработало комплекс мер, которые будут стимулировать граждан и бизнес к энергетической устойчивости и заработают до 25 июля:
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