Школьники из Днепра могут бесплатно получить планшет: какие условия

Дети из Днепра могут бесплатно получить планшет для обучения.

Школьникам, которые эвакуировались в Днепр, подарят новые планшеты. С ними дистанционное обучение станет эффективнее. Такую акцию организовала резиденция «Свободное Пространство – Little Mariupol» вместе с чешскими партнерами-благодетелями.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Little Mariupol.

Получить планшет может ребенок от 8 до 15 лет и только лично в Днепре.

Критерии ребенка для получения планшета:

ВПЛ с 2022 года (обязательный критерий);

неполная семья;

один из родителей военный;

ребенок имеет инвалидность;

один из родителей имеет инвалидность;

один из родителей погиб или ребенок сирота;

возраст ребенка от 8 до 15 лет.

Также необходимо обязательно зарегистрироваться по ссылке, чтобы подать заявку на получение планшета. После заполнения регистрационной формы организаторы свяжутся с родителями детей, которых выбрали для получения планшетов.

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