Школьники из Днепра могут бесплатно получить планшет: какие условия

Школьникам, которые эвакуировались в Днепр, подарят новые планшеты. С ними дистанционное обучение станет эффективнее. Такую акцию организовала резиденция «Свободное Пространство – Little Mariupol» вместе с чешскими партнерами-благодетелями.
Об этом сообщили в телеграмм-канале Little Mariupol.
Получить планшет может ребенок от 8 до 15 лет и только лично в Днепре.
Критерии ребенка для получения планшета:
Также необходимо обязательно зарегистрироваться по ссылке, чтобы подать заявку на получение планшета. После заполнения регистрационной формы организаторы свяжутся с родителями детей, которых выбрали для получения планшетов.
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