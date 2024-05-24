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Школьники из Днепра могут бесплатно получить планшет: какие условия

Сегодня 14:55
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Дети из Днепра могут бесплатно получить планшет для обучения.

Новости Днепра про Школьники из Днепра могут бесплатно получить планшет: какие условия

Школьникам, которые эвакуировались в Днепр, подарят новые планшеты. С ними дистанционное обучение станет эффективнее. Такую акцию организовала резиденция «Свободное Пространство – Little Mariupol» вместе с чешскими партнерами-благодетелями.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Little Mariupol.

Получить планшет может ребенок от 8 до 15 лет и только лично в Днепре.

Критерии ребенка для получения планшета:

  • ВПЛ с 2022 года (обязательный критерий);
  • неполная семья;
  • один из родителей военный;
  • ребенок имеет инвалидность;
  • один из родителей имеет инвалидность;
  • один из родителей погиб или ребенок сирота;
  • возраст ребенка от 8 до 15 лет.

Также необходимо обязательно зарегистрироваться по ссылке, чтобы подать заявку на получение планшета. После заполнения регистрационной формы организаторы свяжутся с родителями детей, которых выбрали для получения планшетов.

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