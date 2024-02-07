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  • Школьники, которые выехали за границу, должны к своему 17-летию вернуться в Украину и стать на учет в ТЦК

Школьники, которые выехали за границу, должны к своему 17-летию вернуться в Украину и стать на учет в ТЦК

Сегодня 10:49
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Согласно действующему законодательству все юноши по достижению 17 лет должны стоять на учете в ТЦК.

Новости Днепра про Школьники, которые выехали за границу, должны к своему 17-летию вернуться в Украину и стать на учет в ТЦК

Украинские школьники, выехавшие за границу, должны к своему 17-летию вернуться на Родину и получить приписное к военкомату. Это не значит, что таких юношей мобилизуют.

Об этом заявил представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.

Согласно действующему законодательству все юноши по достижению 17 лет должны стоять на учете в ТЦК. Приглашение относительно постановления на учет военнообязанных может прийти еще 16-летним юношам. Согласно порядку, который вступил в силу с 5 января 2023 года, лица мужского пола приобретают статус призывника (не военнообязанного) и попадают на учет в ТЦК и СП в 16 лет – накануне семнадцатилетия. Как правило, военкоматы обращаются в учебные заведения, а те направляют юношей в ТЦК.

Но из-за полномасштабной войны многие украинские дети выехали за границу

ТЦК извещают учебные заведения, и учебные заведения направляют юношей. Мы, ТЦК, не извещаем отдельными повестками на улицах этих юношей, не извещаем по адресам проживания. Мы работаем в штатном режиме. То есть мы не будем посылать письма за границу о том, что он должен явиться. В общем, да, он должен прибыть в Украину, если он до сих пор гражданин Украины, он подлежит приписке, – заявил Истомин.

За игнорирование требования ТЦК без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 510 – 850 гривен. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа составит 1,7 тыс. гривен.

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