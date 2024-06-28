Шестеро в больнице, среди них ребенок и беременная женщина: в Днепре количество пострадавших выросло до 12

В Днепре снова возросло количество пострадавших из-за ракетного удара по дому.

В пятницу, 28 июня, россияне совершили атаку на Днепр. В результате попадания ракеты разрушены четыре этажа многоэтажки в центре города. На сегодня известно об одном погибшем, а вот количество пострадавших возросло до 12-ти.

Спасательно-поисковая операция продолжается, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Среди раненых – беременная женщина. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Пациентке оказывают всю необходимую медпомощь.

По данным ГСЧС, в разрушенном подъезде жило 97 человек, из них только один житель не выходит на связь. Спасатели будут разбирать завалы всю ночь. Для этого подготовили необходимые инструменты.

Напомним, жительница разрушенного дома в Днепре рассказала о первых минутах после удара.

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