Восемь военных из Днепропетровщины вернулись из российского плена

Еще 8 жителей Днепропетровщины вернулись из российского плена, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Они из Новомосковского, Павлоградского, Днепровского и Криворожского районов.
В общей сложности домой в Украину вернулись 95 защитников. Это 49 воинов ВСУ, 21 нацгвардиец, 10 военных моряков, семеро бойцов ТРО, пятеро пограничников и трое бойцов из других формирований. Также 13 защитников «Азовстали».
В частности, известно, что вернулись из плена наши земляки – криворожцы Дмитрий Задорожный и Игорь Горцукевич. Имена еще 6 военных пока не разглашаются.
29-летний боец Нацгвардии Дмитрий Задорожный встал на защиту государства с первых дней полномасштабного вторжения и находился на заводе «Азовстали». Он был в русском плену 2,5 года. Жена, маленькая дочь и сынишка наконец дождались папы.
Нацгвардиец Игорь Горцукевич в 2022 году вместе с собратьями с в/ч 3011 защищал Мариуполь и «Азовсталь». Возвращения мужа ждали любимая жена и сынишка, которому два с половиной года. Малыш наконец-то впервые обнимет своего папу.
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