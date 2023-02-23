Шесть колес и расход 120 литров: как выглядит машина за 72 млн грн, которую продают в Днепре (ФОТО)

Машина для многих водителей является средством самовыражения. Обычный автомобиль может «обрастать» большим количеством довесов, спойлеров и прочего, главное лишь бы он отличался от остальных своих «собратьев» на дороге. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-3 самых необычных машин на продажу в Днепре.

Самую необычную машину в Днепре продают за 1,8 млн дол или 72 млн грн. Авто в единственном экземпляре и сделано вручную. Выглядит довольно необычно.

Под капотом у машины 2550 лошадиных сил. Для сравнения в среднестатистическом седане, который можно встретить на дорогах Днепра от 100 до 150 лошадиных сил. Объем двигателя 8,7 литра, расход топлива на 100 км составляет 120 литров в городе и 45 на трассе, в смешанном цикле – 60 литров. Рама машины из титанового сплава, кузов из карбона. «Выпущено» авто было в 2020 году.

Еще одна необычная машина в нашем ТОПе – это автомобиль Mercedes-Benz G-Class 2009 года выпуска. За джип просят 220 тыс дол или 8,7 млн грн. Столько же стоит аналогичное авто от производителя 2021 года, но имеющее «традиционный» внешний вид. Эта машина привлекает внимание тем, что у нее вместо четырех – шесть колес и кузов с огромным открытым багажником. Двигатель 5,5 литра, полный привод.

Купить автомобиль McLaren 570S 2016 года в Днепре обойдется 160 тыс дол или 6,3 млн грн. Машина была привезена из США. Кузов обклеен броне-пленкой, есть пневматическая подвеска. Объем двигателя 3,8 литра.

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