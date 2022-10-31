Шел по переходу: в Днепре на проспекте Поля иномарка сбила мужчину

Сегодня, 31 октября, в Днепре на проспекте Поля произошла авария.

Там автомобиль BMW сбил мужчину на пешеходном переходе.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что иномарка ехала на большой скорости. Вероятно, водитель BMW не увидел пешехода и сбил его.

Пострадавший госпитализирован в больницу.

Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском автомобиль сбил переселенца из Луганской области: у него проломлен череп.

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