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  • Шансов выжить было мало: в Днепре спасали хореографа, потерявшего ногу на войне

Шансов выжить было мало: в Днепре спасали хореографа, потерявшего ногу на войне

Сегодня 10:31
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В больнице Днепра спасали хореографа, который из-за тяжелого ранения потерял ногу.

Новости Днепра про Шансов выжить было мало: в Днепре спасали хореографа, потерявшего ногу на войне

Днепровские медики продолжают заниматься спасением раненых военных.

Когда 34-летний Александр был госпитализирован в одну из больниц Днепра, шансов выжить у него было мало. Боец получил тяжелое ранение. Взрывом ему оторвало правую ногу.

Пострадавший потерял много крови и находился на грани жизни и смерти. В реанимацию он попал, будучи в коме.

Минно-взрывная травма. Усложнилась развитием анаэробной газовой гангрены. Жизнь затухала”, — говорится в сообщении главврача одного из медучреждений.

За жизнь Александра боролись больше месяца. За ним круглосуточно следила заведующая реанимацией сепсиса. После месяца пребывания в палате интенсивной терапии боец пришел в себя. Начался сложный процесс реабилитации, который Александр проходил вместе с психологами.

До войны Александр работал акробатом-хореографом и учил детей. Теперь мужчина начал новую жизнь, но верит, что вернется к своему любимому делу.

Новости Днепра про Шансов выжить было мало: в Днепре спасали хореографа, потерявшего ногу на войне

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