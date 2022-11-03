Шахтер, который служит в 25-й бригаде с Днепропетровщины, уничтожил вражескую технику на 30 миллионов долларов

Историю бойца рассказали в 25-й Сичеславской бригаде.
Илья в мирное время был столяром, а затем работал на шахте. В феврале заключил контракт с ВСУ и теперь уничтожает оккупантов на одном из направлений. Илья рассказал, что приземлил два самолета врага.
Первый самолет он сбил в марте. Недалеко от Верхеторецкого из ПЗРК Игла он приземлил российский Су-25, который стоит 11 миллионов долларов.
«Замполит Константин Листопадов каждый раз меня поднимал по тревоге. «Воздух» — я бежал на пост, «воздух» — я бежал на пост. И в тот день он подходит и такой: «Илюха, я уже думал тебя будит или не будит, но «воздух». И так выходит, что я бегу на пост, поднимаю «Иглу», возвращаюсь направо и вижу, как эта Су-25 летит именно пузом ко мне», — рассказывает Илья.
Уже в мае близ Нью-Йорка в Донецкой области Илья приземлил российский вертолет Ка-52, которым гордятся в минобороны РФ. Стоимость одного такого вертолета – 16 миллионов долларов. Таким образом, шахтер Илья лишил российскую армию техники на 27 миллионов долларов.
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Яна Юхименко
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