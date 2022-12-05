Сгорела дотла: на Днепропетровщине на трассе пылала легковушка

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место. Там они установили, что огонь уже полностью охватил автомобиль Renault Grand Scenic.
Пожар локализовали в 17:50 и ликвидировали в 18:05. Площадь возгорания составила 9 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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