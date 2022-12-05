Сгорела дотла: на Днепропетровщине на трассе пылала легковушка

В воскресенье, 4 декабря, в 17:25 на линию «101» сообщили, что недалеко от села Широкое Криворожского района на обочине трассы горит легковой автомобиль.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место. Там они установили, что огонь уже полностью охватил автомобиль Renault Grand Scenic.

Пожар локализовали в 17:50 и ликвидировали в 18:05. Площадь возгорания составила 9 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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