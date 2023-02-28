Сгорел в доме: в Никополе обнаружили тело мужчины на месте пожара

В Никополе во время ликвидации пожара пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни.

28 февраля в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в доме по улице Шевченко города Никополь.

По сообщению были направлены спасатели города Никополь в составе двух дежурных отделений.

По прибытию к месту вызова пожарные установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения.

В ходе ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни, 1962 года рождения.

Кроме того, огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель и облицовка стен. Общая площадь пожара 40 кв. м.

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