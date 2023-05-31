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Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)

Сегодня 12:55
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Для тех, кто временно без работы или хочет летом просто подзаработать денег в Днепре есть большое количество вакансий с предложениями сезонного заработка. Длительность рабочего «контракта» для сотрудника редко превышает три месяца, а то и вовсе может быть еще короче, но зато это возможность получить опыт работы и просто подзаработать денег.
Новости Днепра про Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)

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Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 вакансий для летней подработки.

Продавец мороженного в Днепре может заработать от 12 до 15 тыс грн. Из обязанностей – продажа сладкого десерта в шариках, расчет покупателя и прием товара. График работы 3/3 или 7/7 по желанию и возможностям работника.  Территориально точка с продажей мороженого будет находится в центре города. Работодатель пишет о том, что готов рассмотреть на должность людей предпенсионного, пенсионного возраста и студентов.

Новости Днепра про Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)

Сборщики ягод – смородины, клубники и малины могут заработать в Днепр от 10 до 30 тыс грн. работать нужно будет в одном из сел области. Работодатель готов обеспечить проживание и питание, платить будут за каждый собранный килограмм. Устроиться на работу можно на срок от 21 до 90 дней.

Новости Днепра про Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)

Разнорабочий в ландшафтную компанию может заработать в Днепре от 450 до 800 грн в день. В его обязанности будет входить посадка растений, уборка территории, укладка газона. От соискателя требуется готовность работать 5-6 дней в неделю, физическая выносливость, отсутствие вредных привычек и опрятный внешний вид. Рабочая форма предоставляется.

Новости Днепра про Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)

От 15 до 27 тыс грн может заработать продавец сладкой ваты и кукурузы. Выплаты обещают проводить раз в 3 дня. Более детальную информацию обещают предоставить по телефону.

Новости Днепра про Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)

Продавец напитков и мороженного в парках Днепра может заработать в среднем 400 грн в день плюс процентр от продажи. Работать нужно будет с 10 утра до 20 вечера.

Новости Днепра про Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)

А продавец сувениров в парке Днепра может заработать от 10 до 15 тыс грн в месяц. Платить обещают ежедневно, график работы – полный рабочий день. Взять готовы даже тех, кому еще нет 18 лет.

Новости Днепра про Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)

50 грн за час работы можно заработать, трудясь на грядках чужой дачи. Работодатель отмечает, что ему нужен помощник или помощница для прополки огорода и покраски забора на участке. Сама дача находится в Сажевке. Детальные условия расскажут по телефону.

Новости Днепра про Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)

Оператор на аттракцион Банджо-Джампинг в Днепре может заработать от 7,5 до 15 тыс грн в месяц. Главное от кандидата – уметь работать с компьютером, вести учет посещения, наблюдать за общим порядком и проводить влажную уборку.

Новости Днепра про Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)

Раздавая листовки за час можно заработать 100 грн. Работать нужно с 14 до 18 часов. График гибкий и дни работы оговариваются отдельно с каждым кандидатом.

Новости Днепра про Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)

В кафе в парке требуется повар. Платить ему готовы от 500 до 1000 грн за смену. Работа сезонна, но от соискателя нужен опыт. Возраст значения не имеет.

Новости Днепра про Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)

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Новости Днепра про Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)Українська Новости Днепра про Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)Русский

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