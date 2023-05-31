Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)

Для тех, кто временно без работы или хочет летом просто подзаработать денег в Днепре есть большое количество вакансий с предложениями сезонного заработка. Длительность рабочего «контракта» для сотрудника редко превышает три месяца, а то и вовсе может быть еще короче, но зато это возможность получить опыт работы и просто подзаработать денег.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 вакансий для летней подработки.

Продавец мороженного в Днепре может заработать от 12 до 15 тыс грн. Из обязанностей – продажа сладкого десерта в шариках, расчет покупателя и прием товара. График работы 3/3 или 7/7 по желанию и возможностям работника. Территориально точка с продажей мороженого будет находится в центре города. Работодатель пишет о том, что готов рассмотреть на должность людей предпенсионного, пенсионного возраста и студентов.

Сборщики ягод – смородины, клубники и малины могут заработать в Днепр от 10 до 30 тыс грн. работать нужно будет в одном из сел области. Работодатель готов обеспечить проживание и питание, платить будут за каждый собранный килограмм. Устроиться на работу можно на срок от 21 до 90 дней.

Разнорабочий в ландшафтную компанию может заработать в Днепре от 450 до 800 грн в день. В его обязанности будет входить посадка растений, уборка территории, укладка газона. От соискателя требуется готовность работать 5-6 дней в неделю, физическая выносливость, отсутствие вредных привычек и опрятный внешний вид. Рабочая форма предоставляется.

От 15 до 27 тыс грн может заработать продавец сладкой ваты и кукурузы. Выплаты обещают проводить раз в 3 дня. Более детальную информацию обещают предоставить по телефону.

Продавец напитков и мороженного в парках Днепра может заработать в среднем 400 грн в день плюс процентр от продажи. Работать нужно будет с 10 утра до 20 вечера.

А продавец сувениров в парке Днепра может заработать от 10 до 15 тыс грн в месяц. Платить обещают ежедневно, график работы – полный рабочий день. Взять готовы даже тех, кому еще нет 18 лет.

50 грн за час работы можно заработать, трудясь на грядках чужой дачи. Работодатель отмечает, что ему нужен помощник или помощница для прополки огорода и покраски забора на участке. Сама дача находится в Сажевке. Детальные условия расскажут по телефону.

Оператор на аттракцион Банджо-Джампинг в Днепре может заработать от 7,5 до 15 тыс грн в месяц. Главное от кандидата – уметь работать с компьютером, вести учет посещения, наблюдать за общим порядком и проводить влажную уборку.

Раздавая листовки за час можно заработать 100 грн. Работать нужно с 14 до 18 часов. График гибкий и дни работы оговариваются отдельно с каждым кандидатом.

В кафе в парке требуется повар. Платить ему готовы от 500 до 1000 грн за смену. Работа сезонна, но от соискателя нужен опыт. Возраст значения не имеет.

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