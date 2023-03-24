Серп и молот притаились на крыше: в Днепре дом на проспекте Поля ждет декоммунизацию (ФОТО)

В Днепре были замечены советские символы на крыше многоэтажки.

С 2015 года в Днепре продолжается декоммунизация, впрочем до сих пор, на фасадах некоторых домов можно найти потерянные советские символы.

Так, на проспекте Александра Поля, 43 заметили пять знаков серпа и молота, которые до сих пор висят на крыше многоэтажки. Об этом сообщили днепряне в телеграмм-канале «Х.Днепр».

На Поля 43 ждут декоммунизацию, — подписали опубликованное фото жители Днепра.

Напомним, в мае 2022 года с проспекта Героев убрали стеллы с красными звездами и надписями в честь советских полководцев. А в ноябре прошлого года со знаменитого шпиля на улице Рабочей сняли советскую звезду, которую заменили украинским трезубцем.

Кроме того, в Днепре уже снесли более 10 памятников, напоминавших о советском прошлом города. Отметим, что про демонтаж монументов узнали в российской глубинке и предложили обменять Горького на дрова. На что в городском совете ответили сатирическим письмом, где изложили свои условия «соглашения».

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