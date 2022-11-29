Сергей Тремполец из Днепра завоевал четыре медали на соревнованиях в Литве

А также Сергей привез с собой 2 серебряные медали.
Итог соревнований:
«Спасибо каждому, кто меня поддерживал на расстоянии, спасибо литовцам за гостеприимство, спасибо моей жене, которая была всюду рядом каждую секунду», — написал мужчина в соцсетях.
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