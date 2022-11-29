Сергей Тремполец из Днепра завоевал четыре медали на соревнованиях в Литве

В Литве состоялся открытый чемпионат по плаванию категории "Masters". В нем принял участие спортсмен из Днепра Сергей Тремполец. На нем мужчина завоевал два первых места.

А также Сергей привез с собой 2 серебряные медали.

Итог соревнований:

100 в/с – 2 место;

200 в/с – 2 место;

800 в/с – 1 место;

200 комплекс – 1 место.

«Спасибо каждому, кто меня поддерживал на расстоянии, спасибо литовцам за гостеприимство, спасибо моей жене, которая была всюду рядом каждую секунду», — написал мужчина в соцсетях.

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