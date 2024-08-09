«Серьезные спецмашины стоимостью в миллионы долларов»: Япония передала подарок для Днепра

Япония подарила Днепру ценные спецмашины.

Несколько серьезных спецмашин стоимостью в миллионы долларов получил Днепр от Японии в подарок. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

В этом году и в течение 2025 года город должен получить от правительства Японии и Японского агентства международного сотрудничества (JICA) коммунальную технику для различных сфер городского хозяйства.

Это серьезные спецмашины стоимостью в миллионы долларов. И мы, пожалуй, единственное общество в Украине, которое получает их в таком объеме абсолютно бесплатно, — сообщил Филатов.

Последняя партия, которая поступила в Днепр, это мощные и выносливые экскаваторы и погрузчики.

И дальше мы будем получать дополнительную технику. Так что благодарны нашим японским друзьям за эту весомую поддержку, — отметил мэр.

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