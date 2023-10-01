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Серьезное ДТП в Днепре: «Москвич 412» сбил несовершеннолетнюю

Сегодня 18:17
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В Днепре на переулке Синявского произошло серьезное ДТП.

Новости Днепра про Серьезное ДТП в Днепре:

Об этом сообщает Telegram-канал Днепр Оперативный.

По предварительной информации, 14-летняя девушка переходила дорогу в неустановленном месте.

Известно, что девушка получила тяжелые травмы и была доставлена ​​в больницу.

На месте работали полиция и медики.

Степень серьезности травм несовершеннолетней будет известна впоследствии.

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