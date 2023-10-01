Серьезное ДТП в Днепре: «Москвич 412» сбил несовершеннолетнюю

Об этом сообщает Telegram-канал Днепр Оперативный.
По предварительной информации, 14-летняя девушка переходила дорогу в неустановленном месте.
Известно, что девушка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу.
На месте работали полиция и медики.
Степень серьезности травм несовершеннолетней будет известна впоследствии.
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