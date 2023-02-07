Сердце остановилось во время боя: погиб еще один Герой из Днепропетровщины - Днепр Инфо
Сердце остановилось во время боя: погиб еще один Герой из Днепропетровщины
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Сегодня 19:15

Защитник из Кривого Рога Сергей Билаш умер в бою с оккупантами. У бойца внезапно остановилось сердце.

Новости Днепра про Сердце остановилось во время боя: погиб еще один Герой из Днепропетровщины

Об этом сообщают на странице «АрселорМиттал Кривой Рог» в Facebook. 

Военный участвовал в боях вблизи города Лиман. О смерти Героя стало известно 1 февраля. Во время сражения с врагом у него не выдержало сердце. 

«Прекрасный был работник. Добросовестный, профессионал, помогал коллегам, ответственно относился к своей безопасности и безопасности окружающих. И человек был замечательный. Сергей имел веселый нрав, любил жизнь, пользовался уважением в коллективе. Мог в сложных ситуациях поддержать, поднять настроение. Дочь свою любил очень. Это очень тяжелая потеря для бригады, для цеха, для всех нас, – вспоминают о Герое коллеги. 

В мирное время Сергей Билаш работал машинистом ТЭЦ. Он управлял работой паровых котлов. 

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