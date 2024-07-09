Сердце не выдержало после того, как ракета убила сына и невестку: в Днепре лечится воин с трудной судьбой

В Днепре лечится военный, уже десятилетие защищающий Украину от российских захватчиков.

Историю военного, потерявшего сына и невестку, рассказал гендиректор одного из медучреждений Днепра Сергей.

«Батя» – так прозвали воина собратья. Мужчина защищает родную землю с 2014 года. Из-за войны потерял сына и здоровья, однако продолжает бороться.

Военный родом из Донбасса защищал родную землю еще в 2014 году, когда оборонял Донецкий аэропорт, в 2015 году получил тяжелое ранение, но это не остановило его. После реабилитации он вернулся на фронт, где сражался в Мариуполе и Широкино.

В 2022 году защитник вместе с комбригом создал батальон, где стал Батей для других бойцов. Его сын воевал бок о бок с ним на самых горячих направлениях – Авдеевском, Бахмутском и Времен Яр.

Даже после ранений в 2023 и марте 2024 года, он проходил реабилитацию и продолжал бороться. Война медленно истощала его здоровье и воодушевление, но он оставался на передовой.

Подкосила Батю смерть сына и невестки, погибших под прямым ракетным обстрелом. После этого «Батя» перенес огромный инфаркт, но его не покидают мысли о судьбе Украины и ребят, которые все еще нуждаются в его поддержке.

«Батя» продолжает бороться, несмотря на боль в сердце и бессонные ночи. Его душа нуждается в покое, но он знает, что достигнет его только вместе с победой и миром на родных донбасских землях.

За слезами боль в сердце, бессонные ночи и мысли о судьбах Украины и о близких, которые 500 лет живут и похоронены на мирноградской донецкой степи. Душе нужен покой, но где его взять, когда ребята просят быть до конца, – рассказал врач.

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