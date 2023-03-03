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  • Семиклассник из Днепра помогал разбирать завалы дома на Победе: школьник получил награду

Семиклассник из Днепра помогал разбирать завалы дома на Победе: школьник получил награду

Сегодня 17:43
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В Днепре наградили школьника, помогавшего разбирать завалы дома на Победе.

Новости Днепра про Семиклассник из Днепра помогал разбирать завалы дома на Победе: школьник получил награду

Сегодня в Днепре наградили школьника, который 14 января помогал спасателям разбирать завалы. 14-летний парень был одним из первых, кто пришел на помощь. Тимофей рассказал, что в тот день катался рядом на велосипеде, а когда услышал звук взрыва, отправился на место удара. Парень говорит, что просто не смог пройти мимо.

Тогда к месту трагедии пришел чуть ли не весь город, потому что были нужны лишние руки. Подросток помогал раненым людям, успокаивал их и отводил к удивителям, разбирал завалы, вместе с волонтерами делал чай. Об истории парня рассказали в ГСЧС и горсовете.

Сегодняшняя награда для меня знаковая, очень благодарна им за отвагу и помощь. Ибо благодаря им спасены тысячи украинцев и разобрано много завалов, – отметил ученик школы № 130 Тимофей Потеряйло

Новости Днепра про Семиклассник из Днепра помогал разбирать завалы дома на Победе: школьник получил награду

Также Тимофею на память подарили каску и огнетушитель. Возможно, этот набор ему еще понадобится, ведь он мечтает овладеть профессией спасателя.

Награждал Тимофея начальник управления персонала Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Сергей Коваль.

За самоотверженный труд, мужество, отвагу и исключительный патриотизм, — написано на благодарности, которую вручили спасатели школьнику.

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Новости Днепра про Семиклассник из Днепра помогал разбирать завалы дома на Победе: школьник получил наградуУкраїнська Новости Днепра про Семиклассник из Днепра помогал разбирать завалы дома на Победе: школьник получил наградуРусский

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