Семейство крыс из Кривого Рога, ставших звездами сети, может переехать в Париж

Декоративные крысы из Кривого Рога стали «звездами» сети. На территории жилого массива Солнечный живет семейство грызунов. Магазин, где жили звери, закрылся в начале полномасштабного вторжения. Персонал не знал, куда девать малышей, поэтому крыс выпустили на улицу, надеясь, что они смогут выжить своими силами.
Их начали подкармливать местные жители. Крысы плодились, поэтому совсем скоро по улице бегало целое семейство. Недавно о грызунах стали говорить в сети. Впоследствии они стали «звездами». Теперь малышами заинтересовались ратологи из Киева, взявшие их под опеку. Об этом пишет местное издание Свои.
Так как крысы декоративны, они нуждаются в более тщательном уходе, чем их дикие родственники. Жизнь на улице негативно отразилась на здоровье грызунов.
Многие пойманные самки были беременными и имели опухоли, поэтому ратологи забрали их в Киев на лечение. Часть крыс останется с новыми хозяевами, а вот некоторые из них могут переехать в Париж, потому что ими заинтересовались здешние специалисты.
Зооволонтеры собирают остатки маленьких грызунов, чтобы взять их под свою опеку. Детальнее в видео:
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге задержали псевдоминировщика
В Кривом Роге судили электромонтера, который крал автовыключатели в многоэтажках.
Без паники – все под контролем!
Причину смерти мужчины будут устанавливать судмедэксперты.
Метеозависимых людей штормит от магнитной бури.
По данным вымышленных источников, Украина якобы готовит провокации на время празднования Рош га-Шана.
Причину смерти мужчины будут устанавливать судмедэксперты.
В Днепре чинят разбитые колонки с водой.
Театр оперы и балета находится на проспекте Дмитрия Яворницкого.
Приближается отопительный сезон, самое время оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг тем, кто этого еще не сделал.
В Кривом Роге задержали псевдоминировщика
С 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет: им нужно явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры. Этого требуют изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, принятые в прошлом году…
В ночь на 15 сентября скорая приезжала к молодому человеку, который выпал с балкона.
Укрзализныця отдает в аренду часть помещения вокзала в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!