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  • Семейство крыс из Кривого Рога, ставших звездами сети, может переехать в Париж

Семейство крыс из Кривого Рога, ставших звездами сети, может переехать в Париж

Сегодня 20:03
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Криворожские Рататуи могут переехать в Париж.

Новости Днепра про Семейство крыс из Кривого Рога, ставших звездами сети, может переехать в Париж

Декоративные крысы из Кривого Рога стали «звездами» сети. На территории жилого массива Солнечный живет семейство грызунов. Магазин, где жили звери, закрылся в начале полномасштабного вторжения. Персонал не знал, куда девать малышей, поэтому крыс выпустили на улицу, надеясь, что они смогут выжить своими силами.

Их начали подкармливать местные жители. Крысы плодились, поэтому совсем скоро по улице бегало целое семейство. Недавно о грызунах стали говорить в сети. Впоследствии они стали «звездами». Теперь малышами заинтересовались ратологи из Киева, взявшие их под опеку. Об этом пишет местное издание Свои.

Так как крысы декоративны, они нуждаются в более тщательном уходе, чем их дикие родственники. Жизнь на улице негативно отразилась на здоровье грызунов.

Многие пойманные самки были беременными и имели опухоли, поэтому ратологи забрали их в Киев на лечение. Часть крыс останется с новыми хозяевами, а вот некоторые из них могут переехать в Париж, потому что ими заинтересовались здешние специалисты.

Зооволонтеры собирают остатки маленьких грызунов, чтобы взять их под свою опеку. Детальнее в видео:

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