Сегодняшний день мы запомним надолго: Лукашук рассказал о ситуации на Днепропетровщине

10 октября 2022 года похоже на 24 февраля 2022 года, первый день полномасштабной войны. Когда рано утром начались обстрелы почти всех регионов Украины.

Сегодня враг намеренно гатил утром по жилым кварталам. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал подробности ракетных обстрелов региона

18 ракет, направленных на Днепропетровщину. 5 из них удалось сбить силам ПВО. Четверо погибших и 31 раненый, из них 10 человек в больнице. Четверо пострадавших – в тяжелом состоянии.

Под удар попали четыре района области: Днепровский, Каменский, Никопольский, Криворожский.

В Днепре в результате ракетных обстрелов повреждено более десяти многоэтажек, здание предприятия, около четырех десятков автомобилей, автобус, остановка общественного транспорта, несколько магазинов. Два пожара ликвидированы спасателями. Били оккупанты и по критической инфраструктуре.

В Каменском и Криворожском районах под ударом также оказалась критическая инфраструктура. В Кривом Роге 30 тысяч человек остались без воды, сейчас водоснабжение восстановлено. Некоторые районы были обесточены. В настоящее время энергетики еще работают, 11 тысяч семей остаются без света.

После вражеских ударов и обесточивания части Кривого Рога в шахтах под землей находились более 850 шахтеров. Среди них были женщины. Большинство из них уже подняли на поверхность, этот процесс продолжается.

Из хороших новостей: силами ПВО в Кривом Роге были сбиты два дрона-камикадзе «Shahed-136».

В Никопольском районе в результате ракетного удара поврежден состав сельхозпредприятия.

В время ракетных ударов все работали как один механизм. Военная администрация, главы громад, ГСЧС, правоохранители. Эта работа не прекращается и сейчас.

Российские террористы будут отвечать за все”, – сообщил Лукашук.