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  • Сегодняшний день мы запомним надолго: Лукашук рассказал о ситуации на Днепропетровщине

Сегодняшний день мы запомним надолго: Лукашук рассказал о ситуации на Днепропетровщине

Сегодня 21:15
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10 октября 2022 года похоже на 24 февраля 2022 года, первый день полномасштабной войны. Когда рано утром начались обстрелы почти всех регионов Украины.

Новости Днепра про Сегодняшний день мы запомним надолго: Лукашук рассказал о ситуации на Днепропетровщине

Сегодня враг намеренно гатил утром по жилым кварталам. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал подробности ракетных обстрелов региона

18 ракет, направленных на Днепропетровщину. 5 из них удалось сбить силам ПВО. Четверо погибших и 31 раненый, из них 10 человек в больнице. Четверо пострадавших – в тяжелом состоянии.
Под удар попали четыре района области: Днепровский, Каменский, Никопольский, Криворожский.

В Днепре в результате ракетных обстрелов повреждено более десяти многоэтажек, здание предприятия, около четырех десятков автомобилей, автобус, остановка общественного транспорта, несколько магазинов. Два пожара ликвидированы спасателями. Били оккупанты и по критической инфраструктуре.

В Каменском и Криворожском районах под ударом также оказалась критическая инфраструктура. В Кривом Роге 30 тысяч человек остались без воды, сейчас водоснабжение восстановлено. Некоторые районы были обесточены. В настоящее время энергетики еще работают, 11 тысяч семей остаются без света.

После вражеских ударов и обесточивания части Кривого Рога в шахтах под землей находились более 850 шахтеров. Среди них были женщины. Большинство из них уже подняли на поверхность, этот процесс продолжается.
Из хороших новостей: силами ПВО в Кривом Роге были сбиты два дрона-камикадзе «Shahed-136».

В Никопольском районе в результате ракетного удара поврежден состав сельхозпредприятия.
В время ракетных ударов все работали как один механизм. Военная администрация, главы громад, ГСЧС, правоохранители. Эта работа не прекращается и сейчас.

Российские террористы будут отвечать за все”, – сообщил Лукашук.

Новости Днепра про Сегодняшний день мы запомним надолго: Лукашук рассказал о ситуации на Днепропетровщине

Новости Днепра про Сегодняшний день мы запомним надолго: Лукашук рассказал о ситуации на Днепропетровщине

Новости Днепра про Сегодняшний день мы запомним надолго: Лукашук рассказал о ситуации на Днепропетровщине

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Новости Днепра про Сегодняшний день мы запомним надолго: Лукашук рассказал о ситуации на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про Сегодняшний день мы запомним надолго: Лукашук рассказал о ситуации на ДнепропетровщинеРусский

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