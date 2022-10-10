Сегодняшний день мы запомним надолго: Лукашук рассказал о ситуации на Днепропетровщине

Сегодня враг намеренно гатил утром по жилым кварталам. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал подробности ракетных обстрелов региона
18 ракет, направленных на Днепропетровщину. 5 из них удалось сбить силам ПВО. Четверо погибших и 31 раненый, из них 10 человек в больнице. Четверо пострадавших – в тяжелом состоянии.
Под удар попали четыре района области: Днепровский, Каменский, Никопольский, Криворожский.
В Днепре в результате ракетных обстрелов повреждено более десяти многоэтажек, здание предприятия, около четырех десятков автомобилей, автобус, остановка общественного транспорта, несколько магазинов. Два пожара ликвидированы спасателями. Били оккупанты и по критической инфраструктуре.
В Каменском и Криворожском районах под ударом также оказалась критическая инфраструктура. В Кривом Роге 30 тысяч человек остались без воды, сейчас водоснабжение восстановлено. Некоторые районы были обесточены. В настоящее время энергетики еще работают, 11 тысяч семей остаются без света.
После вражеских ударов и обесточивания части Кривого Рога в шахтах под землей находились более 850 шахтеров. Среди них были женщины. Большинство из них уже подняли на поверхность, этот процесс продолжается.
Из хороших новостей: силами ПВО в Кривом Роге были сбиты два дрона-камикадзе «Shahed-136».
В Никопольском районе в результате ракетного удара поврежден состав сельхозпредприятия.
В время ракетных ударов все работали как один механизм. Военная администрация, главы громад, ГСЧС, правоохранители. Эта работа не прекращается и сейчас.
Российские террористы будут отвечать за все”, – сообщил Лукашук.
Читайте также:
Автор:
Сегодняшняя ночь снова прошла под вражеским огнем. Под прицелом оккупантов…
Российские войска потерпели поражение и отступили на Бахмутовском и Авдеевском…
Ночь на Днепропетровщине снова прошла неспокойно. Враг в очередной раз…
В ночь на среду, 13 июля оккупанты ударили из систем…
В результате российской ракетной атаки на Киев, состоявшейся утром 10 октября, погиб начальник отдела защиты критической инфраструктуры Департамента Киберполиции Юрий Заскока.
Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.
10 октября около 16:00 в Слобожанском мужчину заметили без сознания. Он лежал на автобусной остановке (улица 8 марта, напротив магазина "Натали").
Российские оккупационные войска в понедельник, 10 октября, атаковали Кривой Рог беспилотниками-камикадзе.
В понедельник, 10 октября, в соцсетях начали сообщать о взрывах в Кривом Роге. Спустя несколько минут в области была объявлена воздушная тревога.
В Ростовской области россии разбился военный самолет Су-25, который должен был совершить боевой вылет.
Важная информация!
Важно!
Сегодня утром российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами.
Сегодня в Днепр прилетело несколько ракет. Враг был по жилому району, где находятся многоэтажные дома и остановки транспорта. Пока что известно о четырех погибших и 19 пострадавших. Журналисты dnepr.info решили напомнить, как оказать первую медицинскую помощь при ранениях, когда скорая…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!