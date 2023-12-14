Сегодня жители Днепропетровщины могут услышать взрывы: что произошло

Без паники – все под контролем!

Сегодня, 14 декабря, в Кривом Роге прогремят взрывы.

Но причин для паники нет – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Главное – не игнорируйте тревоги!

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