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Сегодня жители Днепропетровщины могут услышать взрывы: что произошло

Сегодня 08:01
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Без паники – все под контролем!

Новости Днепра про Сегодня жители Днепропетровщины могут услышать взрывы: что произошло

Сегодня, 14 декабря, в Кривом Роге прогремят взрывы.

Но причин для паники нет – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Главное – не игнорируйте тревоги!

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Новости Днепра про Сегодня жители Днепропетровщины могут услышать взрывы: что произошлоУкраїнська Новости Днепра про Сегодня жители Днепропетровщины могут услышать взрывы: что произошлоРусский

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