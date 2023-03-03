Сегодня жители Днепра снова остались без воды: кто именно и причина

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ул. Парковой, 96 (пос. Новоалександровка); ул. Староигренской, 88; ул. Генерала Пушкина, 1а прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ТРП работниками «Теплоэнерго» прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после окончания работ.
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