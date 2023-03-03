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Сегодня жители Днепра снова остались без воды: кто именно и причина

Сегодня 14:00
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Сегодня, 3 марта, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

Новости Днепра про Сегодня жители Днепра снова остались без воды: кто именно и причина

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ул. Парковой, 96 (пос. Новоалександровка); ул. Староигренской, 88; ул. Генерала Пушкина, 1а прекращено водоснабжение:

  • ул. Парковой;
  • ул. Березы;
  • ул. Сурской;
  • ул. Балковой;
  • ул. Староигренской;
  • ул. Университетской.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Сегодня жители Днепра снова остались без воды: кто именно и причина

Новости Днепра про Сегодня жители Днепра снова остались без воды: кто именно и причина

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ТРП работниками «Теплоэнерго» прекращено водоснабжение:

  • ул. Николая Михновского, 2-31,
  • пров. Фестивального, 1-31,
  • просп. Мира, 1-95,
  • ул. Березинской, 22-61,
  • ул. Генерала Захарченко, 1-15,
  • пров. Свободного, 2-12,
  • ул. Усенко, 1-23,
  • ул. Донецкое шоссе, 97-137.

Водоснабжение будет возобновлено после окончания работ.

Новости Днепра про Сегодня жители Днепра снова остались без воды: кто именно и причина

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