Сегодня жители Днепра снова остались без воды: кто именно и причина

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ТРП работниками «Теплоэнерго» прекращено водоснабжение:

Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ул. Парковой, 96 (пос. Новоалександровка); ул. Староигренской, 88; ул. Генерала Пушкина, 1а прекращено водоснабжение:

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